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Графіки не працюють: «Укренерго» розпочало екстрені відключення електрики у семи областях та Києві

16:23 4 червня 2024
Ліхтар

Останніми днями «Укренерго» попереджало, що можливі відключення електрики триватимуть протягом всієї доби, у тому числі й у вівторок, 4 червня.

Втім, вже в день в компанії констатували, що споживання в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, м. Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях продовжило зростати.

Значне перевищення лімітів призвело до того, «Укренерго» застосувало з 14:25 аварійні відключення, а з 14:50 — спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів в зазначених регіонах.

Більш того, в «Укренерго» не виключають можливість перерви в енергопостачанні й об’єктів критичної інфраструктури.

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«Ці види обмежень будуть діяти до того часу, поки рівень споживання в областях не повернеться в межі лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків обмежень», — додали в компанії.

Вимушені відключення електроенергії — наслідок шести комбінованих цілеспрямованих атак росії на українську енергосистему. Електроенергії значно не вистачає для покриття потреб всіх споживачів.

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Нагадаємо, що з червня в Україні запроваджуються нові тарифи на електроенергію — усі українці мають платити по 4,32 грн за кВт/год.

Фото Pixabay

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