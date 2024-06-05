Перший Молодик літа в «дзеркальну» дату: що потрібно зробити у четвер, 06.06.2024

Про значення дзеркальних дат відомо всім, хто цікавиться астрологією. А перша дзеркальна дата цього літа, 06.06.2024, відбудеться у Близнюках, що показує двоїстість цього світу.

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Ця дата готує низку цікавих астрономічних подій. По-перше, перший Молодик цього літа зійде в цю «магічну» дату. Саме з'єднання Місяця і Сонця в Молодик дає нам можливість почати багато з чистого аркуша і наповнити старт перспективами, що обнадіюють, вважає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).



Молодик — це перша фаза Місяця, коли Місяць стоїть поміж Землею та Сонцем майже на одній прямій через, що ми бачимо його у вигляді тонкого серпа. Цей період вважають початком Місячного календарю. У червні 2024 новий Місяць припадає на 6 червня о 16:38.

Управитель молодика в Близнюках — планета Меркурій. Від 3 до 17 червня він переміщується цим знаком, посилюючи Молодик.

Астрологиня вважає, що Молодик у Близнюках дарує сприятливий момент для початку нових справ, адже він несе в собі потенціал для змін та оновлення.

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6 червня о 15:37 Венера також перебуватиме в 17 градусі знаку Близнюків, утворюючи з'єднання з точкою Молодика. В цей час не варто боятися складати план на життя і сміливо рухатися вперед відповідно до кожного пункту.

Проте варто пам'ятати про зваженість своїх дій та висловлювань, адже Венера закликає до балансу та обережності.

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Цей період сприятливий для навчання, спілкування, подорожей на короткі відстані та налагодження стосунків з близькими.

Меркурій дарує нові ідеї та свіжі погляди на звичні речі. Вплив Венери робить цей час сприятливим для романтики, краси та насолоди. Важливо зберігати баланс та обережність у словах та діях.

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Крім того, Молодик у Близнюках стимулює:

- прагнення до змін і спонтанних рішень,

- більше розмірковувати про свої почуття,

- відкриватися перед оточенням,

- заводити нові знайомства,

- приділяти увагу здоров'ю, молодості й красі.

Венера, Молодик і Меркурій, управитель цього знака, допомагатимуть ефективно справлятися з повсякденними справами в новому місячному циклі, роблячи ваше життя більш комфортним та приємним, вважає астрологиня.

Проте варто також уникати деяких аспектів, зокрема спроб виконати занадто багато справ одночасно — це призведе до завершення лише найпростіших завдань, а найскладніші залишаться та турбуватимуть ваш спокій.

А в гороскопі на 5 червня від Анжели Перл йдеться про те, що сьогодні не останню роль зіграє інтуїція, завдяки якій спілкування з людьми може призвести до зав'язування дружніх та романтичних стосунків. Що чекає на кожний знак зодіака, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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