Жахлива автотороща під Дніпром: ВАЗ влетів в комбайн, є загиблі
У середу, 5 червня, під Дніпром сталася смертельна ДТП. Неподалік від селища Соколове в Новомосковському районі водій ВАЗ влетів у сільгоспмашину із навісним обладнанням, що їхав трасою.
Внаслідок дорожно-транспортної пригоди є троє загиблих, повідомляють місцеві Telegram-канали.
За попередньою інформацією, в салоні ВАЗа окрім 41-річного водія, перебували ще двоє пасажирів. Всі троє людей загинули ще до приїзду карети швидкої. Від легкового авто залишилися лише груда заліза.
Зараз поліція з'ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Зазначимо, що в Україні згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР), діють певні обмеження швидкості руху. Поза населеними пунктами, якщо мова не йде про автомагістралі та автомобільні дороги з окремими проїзними частинами, водій не може їхати швидше ніж 90 км/год.
Як повідомляли «ФАКТИ», у Вінницькій області у ніч проти 4 червня біля села Кунка Гайсинського району перекинувся автобус зі школярами.263
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