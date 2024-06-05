Жахлива автотороща під Дніпром: ВАЗ влетів в комбайн, є загиблі

У середу, 5 червня, під Дніпром сталася смертельна ДТП. Неподалік від селища Соколове в Новомосковському районі водій ВАЗ влетів у сільгоспмашину із навісним обладнанням, що їхав трасою.

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Внаслідок дорожно-транспортної пригоди є троє загиблих, повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, в салоні ВАЗа окрім 41-річного водія, перебували ще двоє пасажирів. Всі троє людей загинули ще до приїзду карети швидкої. Від легкового авто залишилися лише груда заліза.

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Зараз поліція з'ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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Зазначимо, що в Україні згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР), діють певні обмеження швидкості руху. Поза населеними пунктами, якщо мова не йде про автомагістралі та автомобільні дороги з окремими проїзними частинами, водій не може їхати швидше ніж 90 км/год.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Вінницькій області у ніч проти 4 червня біля села Кунка Гайсинського району перекинувся автобус зі школярами.

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