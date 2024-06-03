Звільнення Гізо Углави з НАБУ спричинить напруження у відносинах зі США, — думка політолога

Наприкінці травня у НАБУ відсторонили першого заступника директора Гізо Углаву від виконання обов’язків. Цей крок може спричинити важкі наслідки не лише для системи антикорупційних органів.

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Таку думку оприлюднив політолог Євген Магда на своїй сторінці у соцмережі.

«Углава дев’ять років посідав місце першого заступника директора НАБУ. Цілком вірогідно, що його просували та підтримували американці, які були кураторами створення в Україні антикорупційної системи. Фактично він стояв біля витоків створення відомства», — написав політолог.

За словами Євгена Магди, протягом дев’яти років його неодноразово намагалися вже похитнути, проте марно.

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«Формат нинішнього відсторонення нагадує спецоперацію, за якою можуть стояти зовнішні сили, зокрема, росія, для якої розвалити Україну зсередини — очевидна мета», — зауважив експерт.

Він написав, що відсторонення чиновника співпало з візитом до Києва Ентоні Блінкена.

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«У травні 2024 року відсторонення Углави дивним чином співпало з візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва, де шеф американської дипломатії закликав більш активно боротися з корупцією. І тут Углаву показово відсувають вбік, демонструючи, що побажання Вашингтону для Києва нічого не варті», — зазначив Євген Магда.

Нагадаємо, наприкінці травня НАБУ оголосило підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента України Андрію Смирнову. Колишнього заступника Єрмака звинувачують у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень.

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