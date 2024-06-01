«Хочуть когось керованого і слухняного»: експерт пояснив, чому дискредитують засновника НАБУ Гізо Углаву

Першого заступника директора НАБУ, яке оголосило підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента України Андрію Смирнову, Гізо Углаву тимчасово усунули від виконання обов’язків через звинувачення у можливому витоку інформації, пише керуючий партнер «Національної антикризової групи» Тарас Загородній. Але кінцевою метою кампанії проти Углави є дискредитація всього НАБУ, упевнений експерт.

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«Складно уявити, як Углава з його 20-річним досвідом роботи на керівних посадах прокуратури Грузії та 10-річним досвідом керування НАБУ (власне, він його створив), міг спокійно передавати, як пишуть ЗМІ, вищим посадовцям чи комусь іще дані про кримінальні справи. Ви вірите в те, що людина з такою репутацією могла зливати інформацію?» — пише експерт.

Тим не менш замовники кампанії з дискредитації Углави змогли досягти його тимчасового відсторонення від виконання обов’язків. І, таким чином, йому було створено такі умови, коли він не може публічно захищатися, щоб викласти свою версію подій.

«Бо тоді це вважатиметься тиском на слідство і маніпуляцією або ж взагалі опосередкованим визнанням провини, — продовжує Загородній. — У нас же як — якщо ти захищаєшся, то, значить, є від чого і чому. Поки що навіть не зрозуміло, в чому конкретно його звинувачують».

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Експерт з великою долею імовірності припускає, що після двомісячного відсторонення проти Углави не буде надано жодного доказу.

«Але ніяких доказів замовникам і не потрібно, бо зараз цей штучний скандал можуть роздути до такого рівня, що буде легше замінити все керівництво НАБУ (і громадська думка з цим, скоріш за все, погодиться) або взагалі паралізувати його нормальну роботу».

Для нападу на Углаву, наголошує експерт, замовники обрали слушний момент: напередодні аудиту, першого з моменту створення Бюро. І саме в цей час спостерігається інформаційний тиск на НАБУ.

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«Нас готують до того, що Углаву буде звільнено (без суду!), а його місце посяде хтось керований та слухняний, — переконаний Загородній. - Водночас ті інтриги, які зараз виникли навколо керівництва НАБУ, зокрема з Углавою, навряд чи покращать роботу бюро. Це дуже схоже на сплановану дискредитацію Углави та всього НАБУ».

Раніше експерт Тарас Загороднійзвертав увагу на скандал навколо депутатки Анни Скороход, яка збільшила статки, а її ексчоловік російського походження Алякін заробляє сотні мільйонів на укриттях в Україні.

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