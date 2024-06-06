Пасажирський потяг із українцями зіткнувся з «товарняком» у Чехії: є жертви (відео)

В «Укрзалізниці», де раніше повідомляли про припинення функціонування вокзалів на Дніпропетровщині через ворожі ракетні удари, повідомили про нічну аварію потяга, в якому їхали й українці. Йдеться про поїзд Прага — Кошице (оператор — чеська приватна компанія RegioJet), який на території Чехії зіштовхнувся з вантажним потягом.

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«За попередньою інформацією, є загиблі та постраждалі. При цьому причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, знаходяться всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає. „Укрзалізниця“ тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Деталі аварії уточнюються», — йдеться у повідомленні компанії.

Вже з'явилася інформація, що під час аварії загинуло четверо людей й близько двох десятків постраждали. Надзвичайна подія сталася біля станції Пардубіце.

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В «Укрзалізниці» також прогнозують затримку поїзда RegioJet Прага — Перемишль, з якого більшість пасажирів пересаджуються на поїзди до України.

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Нагадаємо, що взимку масштабна аварія сталася у Північній Кореї, де потяг зійшов з рейок. Тоді загинуло близько 400 людей.

Фото — скріншот



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