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Шок у похоронному бюро: жінка, яку вважали мертвою, почала дихати

18:22 6 червня 2024
тіло в морзі

Незвичайна історія в похоронному бюро в американському штаті Небраска. 74-річна жінка, яку вважали мертвою, раптово почала дихати, пише RMF 24.

Констанс Гланц перебувала в будинку для людей похилого віку в Лінкольні. Жінка була паліативною пацієнткою. Її стан погіршувався з кожним днем. Лікарі, які її оглядали, очікували, що вона помре. О 9:44 ранку за місцевим часом у понеділок 74-річну жінку оголосили мертвою.

Її тіло відвезли до похоронного бюро, щоб підготувати до поховання. У якийсь момент — приблизно через дві години після того, як жінку було оголошено мертвою, один із співробітників зрозумів, що жінка дихає. Чоловік негайно покликав на допомогу. Констанс Гланц відвезли до лікарні, де вона, на жаль, померла через кілька годин.

Справу наразі розслідує поліція. Заступник начальника офісу шерифа округу Ланкастер Бен Хоучін повідомив, що немає ніяких доказів «злочинних намірів з боку персоналу будинку престарілих».

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«За 31 рік моєї служби я жодного разу не стикався з чимось подібним», — підкреслив він.

За його словами, поки немає жодних ознак того, що працівники будинку для літніх людей збиралися вчинити злочин. Наразі вони співпрацюють зі слідством. Слідство призначило розтин тіла. На його результати доведеться чекати до 12 тижнів.

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Раніше повідомлялося, скільки коштує перебування пенсіонера в будинку для людей похилого віку в Україні.

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