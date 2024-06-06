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«Служу українському народу»: Сергій Жадан став нацгвардійцем

9:36 6 червня 2024
Сергій Жадан у формі ЗСУ

Невдовзі після того, як лідер рок-гурту «Фіолет» Сергій «Колос» Мартинюк долучився до лав ЗСУ, про вступ до бригади Нацгвардії України повідомив відомий письменник Сергій Жадан.

«Вступив до лав 13 бригади НГУ „Хартія“. Проходжу вишкіл. Служу українському народу», — написав Жадан на своїй сторінці у соцмережах та виклав фото з вишколу.

Фото Сергія Жадана

Українці дякували письменнику, бажали військової удачі та божої опіки.

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Нагадаємо, що нещодавно популярний актор Юрій Феліпенко (зірка серіалів «Обіцянка Богу», «Колір пристрасті», «Повернення Мухтара») доєднався до батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр.

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Фото зі сторінки Сергія Жадана

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