«Служу українському народу»: Сергій Жадан став нацгвардійцем

Невдовзі після того, як лідер рок-гурту «Фіолет» Сергій «Колос» Мартинюк долучився до лав ЗСУ, про вступ до бригади Нацгвардії України повідомив відомий письменник Сергій Жадан.

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«Вступив до лав 13 бригади НГУ „Хартія“. Проходжу вишкіл. Служу українському народу», — написав Жадан на своїй сторінці у соцмережах та виклав фото з вишколу.

Фото Сергія Жадана

Українці дякували письменнику, бажали військової удачі та божої опіки.

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Нагадаємо, що нещодавно популярний актор Юрій Феліпенко (зірка серіалів «Обіцянка Богу», «Колір пристрасті», «Повернення Мухтара») доєднався до батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр.

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Фото зі сторінки Сергія Жадана

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