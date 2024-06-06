Україна може не стати членом НАТО, але буде захищена: Джо Байден назвав умови припинення війни

Напередодні візиту до Франції для участі в заходах з нагоди 80-ї річниці висадки в День висадки союзників у Другій світовій війні, куди не запросили росію, президент Джо Байден в інтерв’ю виданню Time оприлюднив свою формулу миру в Україні. Американський лідер заявив, що мир в Україні передбачає гарантію того, що росія ніколи не окупує її територію. Проте це, за словами президента США, не обов’язково означає вступ України до НАТО.

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«Мир в Україні виглядає як гарантування того, що росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО, (що) вони є частиною НАТО», — зазначив президент США.

«Це не означає, що вони будуть частиною НАТО. Це означає, що у нас будуть з ними відносини, як з іншими країнами, де ми постачаємо зброю, щоб вони могли оборонятися у майбутньому», — підкреслив Байден.

Він також зазначив, що ніколи не підтримував ідею вступу України до НАТО. Водночас він високо оцінив важливість існування НАТО, назвавши його «найсильнішим альянсом в історії світу».

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Представники місії США при НАТО в коментарі для Радіо Свобода зазначили, що президент Байден не вважає Україну готовою до членства в НАТО на цей момент. Проте, за їхніми словами, майбутнє України в НАТО залишається можливим і є предметом обговорення серед союзників.

«Президент чітко дав зрозуміти, що майбутнє України в НАТО. Сполучені Штати підтвердили це на саміті у Вільнюсі в 2023 році разом з усіма іншими союзниками… Президент неодноразово говорив, що зараз Україна не готова до членства в НАТО», — зауважили у дипмісії США.

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Представники США при НАТО також нагадали слова Байдена після Вільнюського саміту, де він наголошував, що членство України в НАТО — це питання часу. «Я вірю, що Україна може туди вступити… Йдеться про те, коли вони зможуть приєднатися. І вони вступлять до НАТО», — сказав тоді Байден.

Раніше повідомляли про те, що джерела в оточенні путіна заявили про готовність диктатора припинити війну в Україні і назвали його умови.

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