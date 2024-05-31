росію передумали запрошувати на 80-ту річницю Дня висадки союзників у Нормандії

рф не буде запрошена на заходи з нагоди 80-ї річниці висадки в День висадки союзників у Другій світовій війні, що відбудуться 6 червня. Причина — війна в Україні і занепокоєння деяких союзників щодо присутності москви, повідомили два дипломатичних джерела.

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У квітні організатори заявили, що президент володимир путін не буде запрошений на заходи у Франції, але деякі російські представники можливо будуть присутні, пише Reuters.

Крім того, джерела повідомили, що на урочистості, які відвідають президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден, взагалі не буде запрошено жодного російського чиновника.

«Коли є людина, є проблема. Коли немає людини, немає проблеми», — сказало одне з дипломатичних джерел.

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Раніше троє інших дипломатів ЄС повідомили Reuters, що низка держав блоку заявили, що їм буде неспокійно, якщо росія буде присутня більш ніж через два роки після того, як путін розв’язав війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що візит до Франції з нагоди річниці висадки союзників у Нормандії стане першою поїздкою за межі Великої Британії Чарльза III після діагностованої онкології.

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