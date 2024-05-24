«Він скаже, що ми перемогли»: джерела в оточенні путіна вважають, що він готовий припинити війну в Україні, і назвали умову

Президент росії путін після візиту до Китаю знову заговорив про переговори про припинення війни в Україні. Однак умовою переговорів щодо припинення вогню є визнання нинішніх ліній бойових дій. Про це повідомили чотири російські джерела агентству Reuters.

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Три джерела з близького оточення путіна наголосили, що російський президент розчарований спробами Заходу зірвати переговори та відмовою президента України Володимира Зеленського від обговорень. «путін може битися стільки, скільки буде потрібно, але він також готовий до припинення вогню, щоб заморозити війну», — сказало одне з високопоставлених російських джерел, які брали участь у переговорах на найвищому рівні в кремлі.

Загалом журналісти Reuters поговорили з п'ятьма особами, які працюють або працювали з путіним на високому рівні в політичному і діловому світі. П'яте джерело відмовилося коментувати можливість заморозки війни на поточних фронтах.

Прессекретар президента рф дмітрій пєсков у відповідь на запит заявив, що глава кремля неодноразово давав зрозуміти, що росія відкрита для діалогу, зазначивши, що країна не хоче «вічної війни».

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У Міністерствах закордонних справ і оборони України на запити агентства не відповіли.

Reuters пише, що недавнє призначення економіста Андрія Білоусова міністром оборони рф було сприйнято деякими західними аналітиками як крок до переведення російської економіки на військові рейки з метою перемоги у затяжній війні. Це сталося на тлі продовження тиску росії на полі бою в Україні та територіальних досягнень рф в останні тижні.

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Джерела повідомили Reuters, що путін хотів би використати поточну ситуацію для завершення війни. Два джерела зазначили, що господар кремля вважає досягнуті успіхи достатніми для того, щоб представити їх російському народу як перемогу.

Три джерела наголосили, що путін усвідомлює необхідність нової мобілізації для досягнення подальших успіхів. А цього він намагається уникнути, оскільки популярність путіна впала після першої мобілізації у вересні 2022 року.

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Перспектива припинення вогню чи мирних переговорів нині видається віддаленою, оскільки Зеленський неодноразово заявляв, що мир за умов путіна неприйнятний. Він пообіцяв повернути втрачені території, включаючи Крим. 2022 року Зеленський підписав указ, який оголошує переговори з путіним «неможливими».

Джерела агентства вважають, що путін готовий погодитися на заморожування війни на поточних лініях фронту. «Він скаже, що ми перемогли, що НАТО напало на нас і ми зберегли свій суверенітет, що у нас є сухопутний коридор у Крим, і це правда», — сказало одне з джерел.

Російські війська контролюють близько 18% території України і цього місяця вторглися до Харківської області. Лідери США та Європи заявили, що підтримуватимуть Україну доти, доки не буде гарантовано її безпеку. НАТО та союзники прискорюють постачання зброї.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок назвала ситуацію в Україні критичною.

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