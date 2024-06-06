У законі не прописано: у Раді спростували заяву Міноборони щодо 17-річних українців за кордоном

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, який раніше пояснював, що військовозобов'язаних можуть викликати на ВЛК через інтернет, заперечив твердження Міноборони про те, що 17-річним юнакам, які наразі знаходяться за кордоном, потрібно приїжджати в Україну, щоб стати на облік у ТЦК та СП.

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В етері «Радіо Свобода» він заявив, що у новому законі про мобілізацію таких положень немає, та додав, що громадянин України віком від 18 років може завантажити додаток Резерв+, створити там електронний кабінет і завантажити ту інформацію, яка необхідна. Веніславський запевняє, що в такому разі військовозобов’язаний не буде визнаний придатним або непридатним до військової служби, адже він не пройшов ВЛК. Але в такому разі людина «формально» виконає вимогу закону.

«Із 18 червня ця система Резерв+ генеруватиме QR-код, який буде автентичним цифровим замінником військового білета. Тому тут жодних проблем я не бачу. А заява спікера Міністерства оборони, що юнаки віком від 17 років зобов’язані будуть приїхати, — це, знаєте, це суб'єктивна оцінка міністерства, яке має бути підкріплена якось нормативно-правовими актами», — сказав Веніславський. За його словами, в законі, який був ухвалений нардепами раніше, немає жодного положення про те, що юнаки віком від 17 років мають приїхати і стати на облік.

Нагадаємо, що спікер МО України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону зазначав, що повернутися в Україну і оновити дані в ТЦК потрібно тим, хто має у додатку «Резерв+» статус «у розшуку» і у випадку, якщо людина порушила правила військового обліку. «Наприклад, знялася з обліку в одному місті, а в іншому не стала або взагалі не стала на облік після виїзду за кордон до 17 років», — пояснював він. Також зазначалося, що вперше стати на військовий облік дистанційно неможливо — це треба робити особисто під час візиту до ТЦК та СП.

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Нагадаємо, що в Міноборони не бачать необхідности продовжувати терміни для оновлення військовозобов'язанами своїх даних у ТЦК та СП. Такий законопроєкт зареєстрували в парламенті.

Фото з сайту https://porady.org.ua/

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