П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів з'явився на власне весілля на милицях (фото, відео)

Володар 19 трофеїв у складі «Реала», знаменитий футболіст збірної Іспанії Іско, який грав у київському фіналі Ліги чемпіонів, одружився з матір'ю двох своїх дітей актрисою Сарою Саломо, з'явившись на весілля… на милицях, повідомляє lavozdegalicia.es.

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Річ у тім, що 16 травня 32-річний футболіст зламав ногу в матчі чемпіонату Іспанії за свій нинішній клуб «Бетіс» і пропустить Євро-2024 (Іско був у попередньому списку збірної на чемпіонат Європи). А ось весіллю травма на заваді не стала.

«Сім років, троє дітей, чотири собаки… А кілька днів тому ми ще раз сказали біля вівтаря, що любимо одне одного, — написала пара у своїх соціальних мережах. — Ми продовжуємо жити в міхурі через те, що провели особливий день в оточенні таких неймовірних і важливих для нас людей».

Повідомляється, що п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів Іско та його ровесниця Сара разом із 2017 року. У листопаді минулого року футболіст зробив своїй коханій пропозицію під час відпочинку у Венеції. У 2019 році у пари народився син Тео, а у 2020-му — ще один хлопчик П'єро (у Іско є також син Франциско від попередніх стосунків).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Віталій Міколенко одружився з Англією… без шкарпеток.

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