Футболіст збірної України Миколенко одружився в Англії… без шкарпеток (фото)

Футболіст «Евертона» та збірної України 24-річний Віталій Міколенко, який став автором найшвидшого голу сезону в англійській прем'єр-лізі, порвав з холостяцьким життям і одружився зі своєю 23-річною коханою Вікторією.

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Про це пара після розпису в одному з дипломатичних представництв України у Великій Британії повідомила на спільній сторінці в Instagram. «Mr&Mrs Mykolenko», — говорить підпис під фото.

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У коментарях новостворену сім'ю вже привітали дружина Олександра Зінченка Влада, воротар «Полісся» Денис Бойко і нападник «Валенсії» Роман Яремчук. А ось відомий телеведучий Андрій Бєдняков вирішив потролити Миколенка, запитавши: «Що по шкарпетах?» (на світлині вони в нареченого відсутні). Футболіст відповів з гумором у притаманному йому стилі: «Коротенькі трохи».

Пропозицію руки та серця Вікторії Ассаровій, яка у 2017 році закінчила школу в окупованому Севастополі, Віталій зробив улітку минулого року під час спільної поїздки до Манчестера. Тоді дівчина похвалилася обручкою на безіменному пальці.

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Нагадаємо, що цього сезону колишній футболіст «Динамо» Віталій Миколенко, батько якого взяв до рук зброю і став на захист України, провів за «Евертон» у чемпіонаті Англії 25 матчів, забивши два м'ячі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер «Динамо» Микола Шапаренко закрутив роман з дочкою легенди киян.

Фото Instagram

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