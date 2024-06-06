Прокуратура з'ясовує обставини смерті військовозобов'язаного після візиту до Житомирського ТЦК

В Україні, де триває загальна мобілізація, Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті військовозобов’язаного. До ЄРДР внесено відомості із попередньою правовою кваліфікацією — ч. 1 ст. 115 КК України. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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«За даними слідства, громадянина доставили до РТЦК та СП Житомирської області для проходження ВЛК. За попередньою інформацією, там у нього стався епілептичний напад. Чоловіка каретою швидкої медичної допомоги доставили до реанімації. 2 червня у лікувальному закладі лікарі констатували його смерть. Наразі встановлюються всі обставини події. Досудове розслідування здійснюється Звягельським РВП ГУНП в Житомирській області», — йдеться у повідомленні.

Житомирський обласний ТЦК та СП повідомив, що 28 травня 2024 року до 2 відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного Сергія К. для проходження ВЛК.

«Уранці 29 травня чоловіка „схопив“ епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету „швидкої“. Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні. Слідчі, які проводили експертизу, зазначили: жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося», — повідомили в ТЦК.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно хмельничанин Андрій Панасюк помер через два дні після того, як побував у Хмельницькому об'єднаному міському ТЦК та СП. Туди його доправили працівники ТЦК, зустрівши чоловіка вранці 27 березня в одному з хмельницьких магазинів на вулиці Тернопільській.

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