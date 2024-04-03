Помер через два дні після «відвідування» ТЦК: у Хмельницькому виник новий «мобілізаційний» скандал (фото)

В Україні, де триває загальна мобілізація, розгорівся ще один скандал, пов’язаний з ТЦК. 41-річний хмельничанин Андрій Панасюк помер через два дні після того, як побував у Хмельницькому об'єднаному міському ТЦК та СП. Туди його доправили працівники ТЦК, зустрівши чоловіка вранці 27 березня в одному з хмельницьких магазинів на вулиці Тернопільській. Про це Суспільне Хмельницький розповіла хмельничанка Наталія Кушлак, яка й розмістила допис про історію, що трапилася з їхнім сином Андрієм у соцмережах.

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«У мене просто серце розривається від цього всього, бо це був син мого чоловіка, дитина, яку я виховувала, як рідного. Він ще юним втратив маму, яка померла через онкологію. Я з його рідним батьком виховувала Андрія ще зі школи. Ніколи не думала, що у нашій родині, яка є дуже патріотичною, яка дуже любить Україну, може таке статися», — говорить Наталія Кушлак.

За її словами, Андрій ще з перших днів війни, ще з 2014 року, волонтерив, допомагав військовим, оскільки сам не міг воювати через хворобу.

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«Він навіть в армії не служив, не взяли через проблеми зі здоров'ям. І тут його, як якогось злочинця, схопили і завезли до ТЦК», — розповідає жінка.

Наталія Кушлак каже, що Андрій ніколи не переховувався від ТЦК. Йому, стверджує вона, жодного разу не приносили повісток, не повідомляли, аби він з'явився для уточнення якихось даних.

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«Того дня він зранку вийшов до магазину біля дому за покупками і не повернувся. Ми усі, і я, і його тато та дружина Алла, ми усі йому телефонували на мобільний, але виклики постійно збивали. Ми не могли зрозуміти, де він подівся, бо ж сказав дружині, що зараз повернеться. Уже ближче до обіду Андрій таки взяв слухавку, сказав, що він у воєнкоматі на Проскурівській, що його сюди привезли і утримують, не випускають. Поскаржився, що у нього піднявся тиск і він себе дуже погано почуває, що просив надати йому допомогу, але йому, за його словами, сказали, що під Авдіївкою допоможуть», — каже пані Наталія.

У приміщенні Хмельницького об'єднаного міського ТЦК та СП Андрій Панасюк, зі слів його матері, пройшов військово-лікарську комісію.

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«У Андрія була гіпертонічна хвороба. Лікарка з воєнкомату дала йому направлення на огляд лікарів кардіологічного диспансеру, вони мали дати своє заключення про стан його здоров'я. Він мав іти до кардіодиспансеру наступного дня, на 9:00, але тоді він вже був у Хмельницькій міській лікарні, де лікарі боролися за його життя», — каже Наталія Кушлак.

Жінка стверджує, що Андрія випустили з приміщення міського ТЦК близько 16:00 у передінсультному стані, так і не викликавши до нього «швидку», хоч у нього вже були всі ознаки — втрата координації рухів, незв'язна мова.

«Андрій ще якимось дивом з тиском 220/189 зміг дістатися додому. І вже вдома, на очах дружини, просто впав. Викликали „швидку“, проте час був втрачений — у „швидкій“ Андрій впав у кому. У ніч з 27 на 28 березня йому терміново зробили нейрохірургічну операцію. Два дні лікарі Хмельницької міської лікарні боролися за його життя. Я їм усе життя буду вдячна», — плаче Наталія.

Ураження головного мозку в Андрія, каже Наталія Кушлак, виявились несумісними з життям. Він помер, так і не виходячи з коми. У неділю, 31 березня, чоловіка поховали.

«Він мав з'явитися до воєнкомату 1 квітня. Я їм туди зателефонувала, сказала, що він не з'явиться і щоб вони тепер його шукали уже на цвинтарі», — говорить пані Наталія.

2 квітня служба звʼязків з громадськістю Хмельницького обласного ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook поширила повідомлення «щодо летального випадку, який трапився під час проходження військовозобов’язаним дообстеження в медичному закладі».

«Під час здійснення заходів оповіщення громадянину була вручена повістка для уточнення військово-облікових даних та проходження ВЛК. При уточненні облікових даних з’ясувалося, що законних підстав на отримання відстрочки (які передбачені статтею 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“) зазначений громадянин не має. Окрім цього, він перебував у розшуку, уникав служби в Збройних Силах України. Однак під час проходження ВЛК в громадянина було виявлено захворювання. Ураховуючи це, його направлено на дообстеження до медичного закладу. Погіршення стану здоров’я військовозобов’язаного та настання летального випадку відбулось вже в медичному закладі під час дообстеження», — йдеться у повідомленні.

Відтак, зазначають у службі звʼязків з громадськістю Хмельницького обласного ТЦК та СП, інформація, яка розповсюджується в соцмережах про ігнорування скарг громадянина на стан здоров’я, як і про фізичний вплив чи погрози зі сторони військовослужбовців територіального центру комплектування, не відповідає дійсності.

Як писали «ФАКТИ», це не перший подібний випадок. Нещодавно мешканець Рівненщини помер на третій день після раптової мобілізації, а житель Тернопілля помер після візиту до ТЦК.

А минулого року мобілізований інвалід з дитинства з Одещини помер після другого епілептичного нападу у перший же день в армії.

Фото: Суспільне Хмельницький

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