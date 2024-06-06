Справа Алека Болдвіна: зброярка фільму, на зйомках якого загинула операторка-українка, може дати нові свідчення

Прокуратура Нью-Мексико у справі про ненавмисне вбивство, яку відкрито проти зірки й продюсера фільму «Іржа» Алека Болдвіна, подала клопотання, в якому просить суд змусити зброярку фільму Ганну Ґутьєррес-Рід дати свідчення на майбутньому суді над лауреатом премії «Еммі».

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Ґутьєррес-Рід ненавмисно вставила бойовий патрон у бутафорську рушницю, яку тримав 66-річний актор, коли вона вистрілила на знімальному майданчику у 2021 році. В результаті загинула операторка родом з України Галина Гатчінс і поранення отримав режисер Джоел Соуз. Зброярку було засуджено за ненавмисне вбивство в березні, і зараз вона відбуває 18-місячне тюремне ув'язнення, пише People.

Ганна Ґутьєррес-Рід

Алек Болдвін, якому також загрожує 18-місячне ув'язнення у разі визнання його винним, наполягає на тому, що він ніколи не натискав на курок і не знав, що в пістолеті помилково були бойові набої.

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Ґутьєррес-Рід, чиї адвокати подали апеляцію на вирок у травні, з'явилася в останніх списках свідків, які команда Болдвіна подала до суду напередодні судового процесу в липні.

«Імовірно, відповідач Болдвін викликав пані Ґутьєррес як свідка, щоб його адвокат міг отримати потенційно виправдувальну інформацію», — йдеться у клопотанні, поданому спеціальними прокурорами Карі Т. Морріссі та Ерліндою Джонсон.

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Але під час досудового інтерв'ю 14 травня Ґутьєррес-Рід «заявила про свій привілей на підставі П'ятої поправки до Конституції на всі питання по суті», — пишуть прокурори.

Тому вони просять суд надати їй «use immunity», тобто «обмежене використання імунітету», пояснює правовий експерт Емілі Д. Бейкер, колишня заступниця окружного прокурора Лос-Анджелеса, яка не бере участі у цій справі. Якщо суд задовольнить це клопотання, все, що Ґутьєррес-Рід скаже у суді у справі Болдвіна, не може бути використано проти неї під час апеляції.

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Прокурори попереджають суд, що, якщо Ганні Ґутьєррес-Рід «не буде надано імунітет від використання, відповідачка, ймовірно, спробує домогтися визнання її попередніх заяв… Для цього відповідач повинен продемонструвати, що пані Гутьєррес недоступна через те, що вона посилається на привілей П'ятої поправки».

Іншими словами, адвокати Болдвіна могли б показати відеозаписи Ґутьєррес-Рід з її попередніх допитів у поліції замість того, щоб викликати її до суду.

«У своїх інтерв'ю вона дуже чітко говорить, що їй слід було краще перевірити пістолет, — каже Бейкер. — Такі заяви, де вона бере на себе відповідальність, є корисними для Болдвіна».

З цієї причини включення Ганни Ґутьєррес-Рід до списку свідків було розумним юридичним ходом. «Вона зможе скористатися п'ятою поправкою, тоді вона буде недоступна, і тоді він зможе використати деякі з відеозаписів», — пояснюють прокурори.

А якщо будуть показані лише фрагменти інтерв'ю, це позбавить прокурорів можливості допитати Ганну Ґутьєррес-Рід і отримати корисні для них свідчення.

«Зброярка засвідчить, що актор був неуважним під час тренувань з вогнепальної зброї, які вона проводила з ним», а також «засмучувався і мав емоційні припадки», — стверджували прокурори у своєму клопотанні.

Джейсон Боулз, адвокат Ганни Ґутьєррес-Рід, повідомив People, що він буде виступати проти цього клопотання. Адвокати Алека Болдвіна не відразу відповіли на запит про коментар. Спеціальні прокурори подали прискорений запит на проведення слухання, на якому суддя Мері Марлоу Зоммер винесе рішення з цього питання.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у США поновили зйомки фільму, під час роботи над яким було вбито українку Галину Гатчінс.

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