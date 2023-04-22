Алека Болдвіна виправдано: у США поновили зйомки фільму, під час роботи над яким було вбито українку Галину Гатчінс

У США відновилися зйомки вестерну «Раст». Півтора року тому під час роботи над цим фільмом була вбита 42-річна українка Галина Гатчінс. Її називали одним із найталановитіших кінооператорів нового покоління в Голлівуді. Галина померла просто на знімальному майданчику в Санта-Фе після того, як у неї влучила куля, яка вилетіла з револьвера Алека Болдвіна.

Знаменитий актор стверджував і продовжує на цьому наполягати, що він не стріляв. Постріл стався внаслідок несправності револьвера. До того ж Болдвін був абсолютно впевнений у тому, що в барабані знаходяться холості патрони. Єдина вина Алека полягала в тому, що він спрямував зброю в бік Галини.

Суд над Болдвіном почався два тижні тому. Звинувачення проти нього в підсумку були зняті. І відразу після цього робота над «Растом» відновилася.

Алек залишається виконавцем головної ролі та продюсером. Джоель Соуза, який дістав поранення під час того ж трагічного інциденту в Санта-Фе, погодився дозняти картину як режисер.

Новим виконавчим продюсером вестерну став Метью Гатчінс — удівець Галини.

Операторську роботу проведе Б'янка Клайн. Вона вже зняла кілька голлівудських фільмів, які мали успіх. Клайн заявила, що постарається зберегти творче бачення Гатчінс. Свій гонорар Бьянка має намір пожертвувати благодійним організаціям.

Новим місцем зйомок обрано Монтану. У сценарій вирішено внести деякі зміни. На майданчику категорично заборонено використання будь-яких видів зброї, що працює, і боєприпасів.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Алек Болдвін у восьмий раз став батьком.

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