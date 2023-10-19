Алек Болдвін знову постане перед судом за вбивство українки Галини Гатчінс

Прокуратура американського штату Нью-Мексико заявила, що має намір пред'явити відомому акторові Алеку Болдвіну, який нещодавно переніс операцію, обвинувачення в ненавмисному вбивстві. Знову йдеться про загибель операторки фільму «Раст», українки Галини Гатчінс восени 2021 року.

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Справу Болдвіна буде передано на розгляд суду в середині листопада, повідомила спеціальна прокурорка Карі Морріссі.

Рішення прокуратури ґрунтується на результатах незалежної судово-медичної експертизи, яка показала, що Болдвін натискав на курок револьвера, коли репетирував сцену. Без цього фатального пострілу не було б зроблено. Звичайно, Алек й гадки не мав, що в барабані знаходиться бойовий патрон. Куля в результаті вбила Галину Гатчінс і поранила режисера Джоела Соузу.

«Після ретельного розслідування, проведеного за останні кілька місяців, з'явилися додаткові факти, які, на нашу думку, показують, що містер Болдвін несе кримінальну відповідальність за смерть Галини Гатчінс і поранення Джоела Соузи», — заявила Морріссі.

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Раніше Болдвін кілька разів заявляв, що не несе відповідальності за смерть Гатчінс, і що він не натискав на курок.

«На жаль, жахлива трагедія перетворилася на чергове помилкове судове переслідування. Ми відповімо на будь-які звинувачення в суді», — заявили адвокати Болдвіна Люк Нікас і Алекс Спіро.

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Перші офіційні звинувачення Болдвіну висунули в січні. У квітні прокуратура зняла їх після появи нових доказів того, що револьвер, яким він користувався, міг бути модифікований так, що давало змогу здійснювати постріли без натискання на спусковий гачок. Болдвін зітхнув із полегшенням. Крім того, йому вдалося залагодити питання з цивільними позовами, які подали родичі Галини Гатчінс.

Раніше повідомлялося, що Алек Болдвін у восьмий раз став батьком.

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