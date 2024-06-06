У Великій Британії відбувся перший етап проєкту Culture VS War за участю гурту «Антитіла»

У Лондоні, Кардіффі та Бірмінгемі пройшов перший етап масштабного міжнародного проєкту Culture VS War, який ініційований Асоціацією «Дивись Українське» у квітні 2022 року задля фіксації та донесення правдивої інформації про війну рф проти України через історії боротьби знаних митців.

ВІДЕО ДНЯ

Серія івентів у трьох містах Великої Британії була підготовлена спільно з громадою українців у Великій Британії.

Мешканцям Лондона, Кардіффа та Бірмінгема був показаний документальний фільм Culture VS War з «Антитілами» у головних ролях, де музиканти гурту Сергій Вусик, Тарас Тополя та Дмитро Жолудь розповідають власні історії перших 8 місяців широкомасштабної війни: про свою роботу на фронті, про те, чому пішли добровольцями, чому і коли були виведені з передової, які завдання перед ними були поставлені згодом.

Після показу всі присутні мали можливість послухати пісні гурту наживо в акустичному виконанні, а також впродовж кількох годин поспілкуватися з музикантами.

РЕКЛАМА

Під час таких розмов порушувалися питання об’єднання громад на місцях навколо акцій та мітингів на підтримку України. Також «Антитіла» закликали британців тримати у фокусі уваги війну в Україні, протистояти російській пропаганді, проводячи роз'яснювальну роботу серед знайомих, рідних та друзів.

У Бірмінгемі подію відкрив мер міста Richard Parker. Він зазначив, що для нього велика честь бути на показі фільму Culture VS War. Це данина відданості та хоробрості українських бійців, життєво необхідний захист свободи і це про те, як мистецтво і музика об’єднують нас усіх.

РЕКЛАМА

«Західний Мідлендс підтримує Україну», — підсумував Richard Parker.

РЕКЛАМА

Також в межах проєкту були проведені благодійні аукціони з унікальними лотами, під час яких вдалося зібрати 2 млн 500 тис. грн на потреби ГУР, а саме — на закупівлю човнів для виконання бойових завдань та евакуації.

Окремо варто відзначити показ документального фільму Culture VS War в будівлі мерії міста Ліверпуль, який було ініційовано мером міста — Lord Mayor of Liverpool Councillor Richard Kemp. Після перегляду організатори події запросили Тараса Тополю виступити з промовою, а також відповісти на запитання присутніх наживо. Серед тих, хто завітав на перегляд, були представник Короля Лорда-Лейтенанта округу Мерсісайд Mark FW Blundell з дружиною Mrs Suzanne Blundell, ексголова Міської ради Ліверпулю Cllr Liam Robinson, голова Ліверпульської гілки Асоціації українців у Великобританії Taras Khomych, депутати міста та округу Мерсісайд. Тарас Тополя дав низку важливих інтервʼю, в т. ч. на BBC London, BBC Wales, ITV, Radio WM, BBC Birmingham, де акцентував увагу на військових злочинах, які вчиняє росія, не дотримуючись жодних міжнародних конвенцій, згадував про військовополонених і численні свідчення щодо застосування до них нелюдських тортур, а також закликав британців продовжувати підтримку України на всіх рівнях.

«Коли нас вивели з передової, нам поставили кілька задач. Окрім акумулювання ресурсів на потреби ЗСУ, використовуючи творчість та впізнаваність, було ще одне важливе завдання — комунікація зі світовими ЗМІ, інформування іноземців про боротьбу українців проти окупантів, про злочини московитів, про те, що війна потребує ресурсів і зброї. Тож всюди, де можливо, говоримо про це, звертаємо увагу, підіймаємо тему України, використовуючи різні формати. Краплина до краплини дає результат, а враховуючи те, скільки іноземців приходять до нас на івенти, скільки коштів вдається зібрати, це надихає працювати ще інтенсивніше», — розповів фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя.

16

Читайте нас у Facebook