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Шоу-бізнес

Легкий вайб весни: відома співачка презентувала пісню, яка була написана після завершення стосунків

22:01 8 червня 2024
Уляна Ройс та танцюрист Нікіта Шаповал

Артистка Уляна Ройс, творчість якої стрімко набирає обертів, презентувала трек «Серце в сейфі», який вже мали нагоду послухати тисячі слухачів на її концертах. Композиція була написана в період трансформації співачки після завершення стосунків.

«Я вже встигла презентувати її на своїх концертах в різних містах України, а також в Європі. Це легка по вайбу пісня, яка асоціюється у мене з весною, першими теплими вечорами у компанії друзів. Тому і випустити її хотілось саме у цей період», — ділиться Уляна.

У кліпі співачки одну з головних ролей вже не вперше зіграв відомий український танцюрист — Нікіта Шаповал. В самому сюжеті кліпу головну героїню, яку зіграла Уляна, оточують близькі подруги. Вони показують важливість наявності поруч друзів, з підтримкою яких легше проживати складні моменти розлуки.

Раніше повідомлялося, що Уляна Ройс згадала про свій зруйнований Маріуполь в новому відео на легендарну пісню.

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