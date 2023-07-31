«Тобі більше ніколи не буде 21»: українська співачка випустила вибуховий трек

Співачка Уляна Ройс, яка нещодавно згада у своїй творчості про рідний Маріуполь, випустила новий трек «Пожежа» і доповнила його відеороботою, яка була знята на новій локації для молоді — скейт-парку. Як інформує пресслужба артистки, головний меседж пісні: «Тобі більше ніколи не буде 21».



«Саме зараз час для життя, кохання, нових знайомств, дій, спроб, провалів, розривів і знов кохання. Пісня для підсилення вашого вогню всередині. Саме він є рушієм, який наповнює яскравими подіями наше життя, які ми будемо згадувати через роки. Тому не бійтесь палати душею», — коментує артистка.

Відомо, що кліп зняли за кілька годин. Трек доступний на всіх майданчиках, а відео-робота вже на YouTube.

Раніше «ФАКТИ» писали, що співачка Уляна Ройс презентувала свій трек та відео «Вдома». Ця робота стала третім синглом, який завершив музичну трилогію, написаною Уляною під час війни.

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