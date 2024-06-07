Працювала на фсб і завербувала дітей: СБУ затримала хмельницьку депутатку-зрадницю

На Хмельниччині контррозвідка Служби безпеки викрила і затримала агентурну групу фсб, що її створила депутатка місцевої ради. Більше того, зрадниця долучила до антидержавної діяльності двох власних дітей — 42-річного сина і 37-річну доньку.

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За вказівкою російської спецслужби агенти намагалися виявити пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють регіон, повідомляють у спецслужбі.

Також ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу, військової техніки та складів з озброєнням ЗСУ.

Щоб отримати розвіддані, ворожі агенти під виглядом сімейних поїздок об’їжджали територію області на власному авто.

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Під час таких поїздок посадовиця приховано фотографувала «потрібні» об’єкти, а син в цей час робив відповідні позначки на картах Google.

Здобуту інформацію депутатка-зрадниця узагальнювала, а потім у формі агентурного «звіту» направляла месенджером своєму куратору з фсб.

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За виконання ворожих завдань агентурна група отримувала від окупантів грошову винагороду, яка надходила на банківську картку доньки посадовиці.

Служба безпеки викрила ворожих поплічників ще на початковому етапі їхньої розвідактивності та покроково задокументувала злочинні дії, після чого всіх трьох агентів фсб було затримано «на гарячому», коли вони шпигували за вогневими групами протиповітряної оборони.

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За даними слідства, в поле зору російської спецслужби депутатка потрапила на початку цього року через свою прокремлівську активність в «Однокласниках».

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), вони перебувають під вартою.

Усім трьом загрожує довічне позбавлення волі.

Відзначимо також, що у подібних злочинів немає терміну давності, тому Україна неодмінно покарає всіх, хто продався ворогу на будь-якому етапі війни.

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