Чи знаєте ви, що сортам троянд, як готелям, присвоюють зірки? Вища оцінка — чотири зірки. Відіграють роль колір, кількість пелюсток, діаметр квітки, висота стебла, насиченість і оригінальність аромату, морозостійкість і екологічність сорту, природна стійкість до захворювань.

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Троянди надихали та надихають митців усього світу. Не виняток і українські фарфористи, що присвятили цій квітці чимало робіт. Декори українських фарфористів вирізняються реалістичністю зображення та насиченою колірною гамою.

Можливо, і у вас вдома є сервізи або набори посуду з трояндами? Чи цікавились ви, хто виробник цієї краси? Чи використовуєте такий посуд щодня, або, можливо, чекаєте особливої нагоди?

В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про вітчизняний посуд, декорований трояндами.

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«Білі троянди асоціюються зі шляхетністю»

- З давніх-давен троянда вважалася неперевершеною королевою квітів, втіленням краси і величі, символом досконалості, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Ці чудові квіти здатні прикрасити будь-який будинок і сад, створюючи навколо себе атмосферу розкоші, краси та гармонії. Саме тому вони так популярні у декорі сервізів та ваз.

Чайний сервіз Довбиського фарфорового заводу.

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Практично всі українські фарфорові мануфактури мали у асортименті посуд з трояндами. Лише погляньте, наприклад, на чайники Сумського (на фото у заголовку — Авт.) та Синельниківського фарфорових заводів, на чайний сервіз Довбиського фарфорового заводу.

Доливний чайник Синельниківського фарфорового заводу

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— Краса!



- Про троянду складено чимало легенд. Одна з них розповідає про те, як з'явилася ця неймовірна квітка. Богиня рослин Флора якось побачила гарну дівчину і перетворила її на квітку. Афродіта наділила її красою. Діоніс подарував аромат. За іншою легендою, троянда була подарунком Аллаха. До Аллаха прийшли якось діти богині рослин Флори і попросили призначити над ними володаря. Аллах обрав для цього троянду з гострими колючками, що оберігають її.

Сервіз. Полтавський ФЗ. 1965.

- Світ троянд не може не захоплювати. Власник одного із найбільших розаріїв у світі, що знаходиться у Франції, розповідав мені про рожеві троянди з перламутровим відтінком. Вночі вони підсвічують все довкола. Є й троянди-хамелеони. Наприклад, бутон одного із сортів троянд, розкриваючись, світлішає, перетворюючись із рожевого на білий. Незвичайні метаморфози відбуваються і з трояндою, яка на початку цвітіння помаранчева, наче апельсин, а на піку раптом стає… білою і «застигає», перетворюючись на подобу порцелянової статуетки. Пелюстки з неї не опадають до повного заходу життя квітки.

— Цікаво. А які троянди найбільш популярні у розпису фарфорового посуду?

— Мабуть, найпопулярніші червоні та рожеві. Троянди цих кольорів найбільш затребувані, як відомо, і у подарунках. Червоні троянди символізують кохання та красу, а рожеві — симпатію та захоплення.

М. Трегубов, М. Гаврилов. Чайник доливний. Коростенський ФЗ. 1970

Ми можемо зустріти у роботах українських фарфористів і білі троянди, які символізують шляхетність та чистоту намірів. Один із моїх улюблених кавовий сервіз «Білі троянди», створений фарфористами Бориславського заводу. У ньому поєднуються аристократичні форми з вишуканим розписом. До речі, білі троянди у мене є й на картині над піаніно у робочому кабінеті.

М. Баранський Ю. Хальфін. Кавовий сервіз «Білі троянди». Бориславський фарфоровий завод. 1976. НМУДМ.

А ось ліпні білі троянди у витонченому сервізі художниці з Дружківки Ніни Василенко. Вони в найдрібніших деталях повторюють живі оригінали. Сервіз експонується у краєзнавчому музеї Дружківки.

Н. Василенко. Чайний сервіз. Дружківський ФЗ. 1988

Законодавицею у моді на ліпні квіти була німецька мануфактура Meissen. Саксонські майстри використовували їх для скульптурного декорування виробів — посуду, ваз, дзеркал, люстр, камінів… Особливо модні такі квіти були у середині дев’ятнадцятого століття.

«Чорна троянда підкреслює неординарність людини, якій її дарують»

- Гарний і сервіз Баранівського фарфорового заводу з жовтими трояндами. — продовжує Людмила Карпінська-Романюк.- Вони символізують дружбу, успіх та достаток. Дарувати сервіз з жовтими трояндами — до достатку.

Чайний сервіз Баранівського фарфорового заводу

А от жовті троянди відомого фарфориста Петра Щербоноса, який майже за сорок років творчої роботи створив понад тисячу форм й малюнків. Розписані рукою художника комплекти посуду, сервізи, великогабаритні чайники та вази вмить ставали класикою й окрасою сервірованого столу. В цій порцеляні відбивається сонце.

П. Щербонос. Чайний сервіз «Квіти». Баранівський ФЗ. 1960

— Яка троянда у розпису українського посуду найнезвичайніша?



— Блакитна. Дуже незвичайний набір для чаювання «Блакитна троянда» (фото у заголовку — Авт.) одеської художниці Олени Жернової, створений за мотивами твору Лесі Українки.

О. Жернова. Чайний сервіз на дві персони «Блакитна троянда». Ручний розпис надполив'яними фарбами та золотом. Одеса. 2018

Такої троянди не існує у природі, проте колекціонери не полишають мрії вивести такий сорт. Про це розповідав мені власник французького розарію. За його словами, селекціонери сьогодні втілюють ідеї, які, на перший погляд здаються нереальними. Одного разу до фахівців розарію звернувся легендарний модельєр Ів Сен Лоран з проханням створити для нього сорт троянди з ароматом його парфумів. Його мрія була втілена.

Людмила Карпінська-Романюк: «Троянди у декорі посуду — це вишукано та гарно»

— Неймовірно!



— А чи пробував хтось з українських митців розписати посуд чорними трояндами? Насправді вони існують. Найчорніша троянда у світі, як розповідав мені відомий французький експерт, сорту «Блек Баккара». У південних широтах вона має темно-гранатове забарвлення. Залежно від освітлення може виглядати як чорна. Ця троянда стає ще чорнішою, якщо її вирощувати у Північній Європі у кислому ґрунті. Пелюстки її наче оксамитові.

- Сервіз із чорними трояндами був створений на Городницькому фарфоровому заводі. Порцеляновий посуд з такою квіткою — подарунок для цілеспрямованої людини, яка бажає досягти чогось неможливого. Даруючи сервіз з декором у вигляді епатажної квітки, ви можете підкреслити неординарність особистості того, кому призначений подарунок. Чорні троянди символізують успіх у бізнесі та подорожі. Їх часто дарують на знак поваги та захоплення. Предмети дизайну з чорною трояндою можна дарувати тим, хто має видатні досягнення у сферах бізнесу, науки чи мистецтва.

Чайний сервіз «Чорна троянда». Городницький ФЗ. 1970

«Дарунок» — таку назву сервізу для чаювання дали полонські майстри Микола Козак та Зінаїда Олексенко.

М. Козак, З. Олексенко. Сервіз чайний «Дарунок». Полонський ФЗ. 1993

— Думаю, такому дарунку зраділи б усі поціновувачі краси.



- Для романтичної ж зустрічі якнайкраще підходить сервіз «Тет-а-тет» Олександра Трегубова. Талановитий фарфорист — племінник відомого художника Миколи Трегубова. Олександр Трегубов народився у сонячній Алма-Аті. І хоча з дитинства любив малювати, намір вчитися цьому професіонально виник, коли разом з заслуженими майстрами порцелянової справи, коростенськими художниками -- подружжям Трегубових, Миколою та Валентиною — відвідав провідні виставки та музеї України.

О. Трегубов. Сервіз для кави «Тет-а-тет». Баранівський ФЗ. 1985

- Чай — це один із найулюбленіших напоїв багатьох людей у світі. Для вишуканого чаювання підберіть колір і форму чашок, якими вам приємно милуватись. Поставте на стіл вазу з букетом квітів, попередньо обов’язково постеліть скатертину. Все це допоможе створити особливу атмосферу.

Раніше колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк розповідала про фарфорові вази та сервізи з краєвидами Києва.

На фото у заголовку набір чайників «Троянди». Сумський ФЗ. 1974

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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