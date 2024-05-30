Ягідний сезон довгоочікуваний. Попри те, що сьогодні полуницю та інші ягоди можна придбати у супермаркетах навіть взимку, сезонні ягоди найсмачніші, найароматніші та, що особливо важливо, корисні для здоров’я. Сервізи з ягідним декором є в колекціях багатьох світових фарфорових мануфактур. Не виняток і українські. Ботанічним дизайном можна милуватися нескінченно, а ще він має дуже апетитний вигляд, адже яскравий, як літо. А там, де апетит, там і жага до життя, що сьогодні, у надскладний час, дуже важливо. Можливо, й у вашій оселі є посуд з полуничним чи ожиновим декором? Якщо так, то чи часто ним користуєтесь? Чи чекаєте особливої нагоди? Чи впливає, на вашу думку, дизайн посуду на смак страви, яку їсте?



Про найкрасивіші ягідні дизайни у вітчизняному порцеляновому посуді «ФАКТАМ» розповіла колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк.

«Полунична манія» охопила митців фарфорової промисловості різних заводів"

— Смак полуниці з вершками — смак райської насолоди, -- говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Саме так називається подарунковий набір посуду — чайна пара та блюдо — у розписі відомої одеської художниці Олени Жернової (на фото у заголовку). Обрамляє посуд, в якому подають десерт, орнамент із сонячної ягоди. Подібний візерунок, побудований на ритмічному повторенні рослинних елементів, найчастіше вишивали на сорочках маленьких дівчаток. Полуниця символізує молодість, здоров'я та життєдайну силу сонця. У центрі блюда художниця намалювала піалу з десертом. Стиглі полуниці — це божественно. А їх тандем з іншими інгредієнтами посилює або відтіняє смак. Він прекрасний не лише у традиційному поєднанні з цукром та вершками або сметаною. Полуницю можна їсти з морозивом, додавати у різноманітні салати. А ще вона — ідеальний декор для тортів та тістечок. Полуниця не тільки смачна, а й вважається природним антидепресантом. Набір Олени Жернової — із серії «Егоїст». Він призначений для однієї особи, на відміну від чайної пари. Його користувач-гурман зможе повною мірою насолодитися чаюванням з десертом.

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— Які ще роботи українського виробництва ви б відзначили?

— «Полунична манія» охопила митців фарфорової промисловості різних заводів. Чудова робота -- лаконічний та елегантний сервіз для кави «Ягоди Карпат», створений художником Бориславського фарфорового заводу Петром Щербоносом.

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П. Щербонос. Сервіз для кави «Ягоди Карпат». Бориславський ФЗ. 1971

Ще один симпатичний набір з полуницею — авторства полонської фарфористки Тетяни Потравної. Літо — пора компотів. Як же смачно пити з такої чашки у спеку охолоджений полуничний напій!



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Т. Потравна. Набір «Полуниця». Полонський ФЗ. 1982

Цікаву форму та ніжний розпис має кавник, що випускався Городницьким фарфоровим заводом в першій половині ХХ століття. Суниця у декорі кавника та чайника — як справжня. Ця ягода має вишуканий смак та аромат. Свіжа суниця — ягода, яку люблять і дорослі, й діти, а суничне варення варте того, щоб його приготувати. За легендою, суниця — улюблена ягода гномів. Щоб пригоститися нею, треба вклонитися кущику суниці та подякувати за гостинність.

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Кавник у стилі артдеко та чайник «Суниця». Городницький ФЗ. 1930–1940

— Краса! Милуватися таким посудом можна нескінченно.

— Декори українських фарфористів вирізняються реалістичністю зображення та насиченою колірною гамою. Зверніть увагу, як художники Синельниківського фарфорового заводу декорували чотири різних за формою набори чайників. До речі, порцеляна цієї мануфактури зберігається в колекційних фондах Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького.

Порцелянові вироби Синельниківського фарфорового заводу

«Чорниця — ягода, з якою пов’язано чимало цікавих легенд»

— Які предмети посуду з ягідним декором незвичайні?

— Чайник Оксани Жникруп «ВІК» Київського експериментального кераміко-художнього заводу за формою подібний до оригінального різновиду українського традиційного посуду — куманця. У назві «ВІК» зашифровано ім`я директора підприємства Віктора Івановича Ковалевського, який очолював завод з 1971-го до 1976 року.

О. Жникруп. Чайник "ВІК" «Полуниця». Київський ЕКХЗ. 1977

— Які ще ягоди були популярні у творчому доробку вітчизняних фарфористів?

— Ожина. Вона є символом літа, плід родючого куща. Згідно з кельтською міфологією, ожина використовувалася для налаштування зв'язку з феями. Ця ягода дійсно казкова. Ягодами ожини художник Людвиг Потравний розписав форму кавового сервізу, створену фарфористкою Тетяною Потравною.

Л. Потравний, Т. Потравна. Сервіз для кави «Ожина». Полонський ФЗ. 1983

А цей сервіз створили у творчому тандемі полонські фарфористи Віталій Овчаренко та Іван Джима.

І. Джима, В. Овчаренко. Сервіз для кави «Ожина». Полонський ФЗ. 1958

— Дивовижно! Ягоди ожини — як справжні!

— А ще українські ліси багаті на чорницю. Тому й свій сервіз для вареників відомий український фарфорист Полонського фарфорового заводу Микола Козак декорував цією ягодою, яка символізує красу, молодість та міцне здоров’я, адже має чимало властивостей, які цьому сприяють. Чорниця — ягода, з якою пов’язано багато цікавих легенд. Одна з них розповідає про те, що ця ягода завдячує своєму поширенню гномам — хранителям незліченних багатств, адже кущі чорниці завжди давали їм прихисток. В іншій легенді мова йде про лісову фею, яка вночі у темряві заблукала у лісі. Стомлена, вона присіла біля куща чорниці, скуштувала кілька ягід і раптом почала все бачити так, як удень під яскравими променями сонця. Завдяки цим чарівним ягодам знайшла стежку, яка вивела її з хащів.

До речі, вареники з чорницями — неймовірно смачна страва української кухні. Подавати їх можна зі сметаною або топленим вершковим маслом. Сьогодні вареники з ягодами можна готувати цілий рік, адже заморожувати дари літа стало доброю традицією. Проте найсмачніші вареники з ягідною начинкою все ж влітку. Щойно зірвані ягідки мають неперевершений смак та аромат. Тож не зволікайте та скористайтесь можливістю насолодитися варениками з ягодами саме у сезон. До речі, приготувати їх досить просто — важливо просто виділити для цього час.

М. Козак. Набір для вареників «Подільський». Полонський ФЗ. 1974

— Посуд з ягідним декором, як я розумію, доречно використовувати для ягідних ласощів.

— Так. Зазвичай полуницю, суницю, чорницю, лохину, малину, ожину пропонують гостям у креманках. Полуницю подають з вершками та цукром. Якщо є бажання, можна створити ягідний мікс — і насолоджуватися багатою палітрою смаків літа. Декорують ягідні десерти свіжими листочками м’яти. Також ягоди можна доповнювати шматочками яскравих фруктів.

Посуд з ягідним декором є окрасою оселі. А ще це чудовий варіант подарунка людині, яка цінує кожну мить життя та надихається природою. Особливо вишуканим буде подарунок, якщо ви завчасно дізнаєтесь, яка ягода є улюбленою у людини, якій збираєтесь дарувати порцелянову красу. Якщо ж такий подарунок отримаєте ви, насолоджуйтесь його оригінальністю та вишуканістю.

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про сервізи-трансформери.

На фото у заголовку: О. Жернова. Подарунковий набір «Райська насолода». Одеса. 2022

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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