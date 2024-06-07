«Джонич» виявився дуже схожим: Мирослав Кувалдін зізнався, чому створив легенду про «брата, якого вкрали цигани»

Колишній фронтмен гурту The ВЙО Мирослав Кувалдін, який з початку війни перебуває в лавах ЗСУ, «майже зізнався» в тому, що розповіді про його брата-близнюка Джонича, якого викрали в дитинстві цигани, не що інше, як вигадки чи піар-хід.

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Про це його запитали в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН «Наодинці».

«Це було зроблено для того, щоб створити Alter ego, — не став лукавити Мирослав Джонович. — Після 40 років мені захотілося робити шансон, але я вже життя виконував іншу музику, і подумав, що якщо я під назвою „The ВЙО“ буду випускати щось інше, то люди, які нас довго слухали, навряд чи це зрозуміють. Тому знайшов рішення з братом», — пояснив співак.

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Але при цьому виконавець не бажає до кінця зізнаватися у своїх «витівках» і додає: «Навіть зараз не до кінця зрозуміло, чи є він, Джонич, чи немає — я вам цього не скажу. Навіть у Кобеляках люди починають сумніватися, іноді у мами запитують, скільки у неї синів, а вона з питання теж тактично „з'їжджає“. В мистецтві мають бути якісь такі нерозставлені крапки».

Звичайно, багато хто шанувальників і раніше підозрювали, що «легенда про брата» зшита білими нитками, але вдавали, що вірять у неї, адже обидва «близнюки» — веселі і симпатичні чоловіки, тому чому б таким не підіграти?

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Навіть на той факт, що Мирослав пішов на війну, а «близнюк» продовжує співати про рідне Закарпаття, не надто когось хвилював.

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Нагадаємо, що сам Мирослав Кувалдін і гурт «The ВЙО» стали відомими завдяки співпраці зі своїм земляком, заслуженим лікарем України Миколою Касьяном, який написав слова до їх першого «народного хіта» про місто Кобеляки.

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