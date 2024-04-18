Тельцям — добрі новини, Левам — успішні переговори, а Козорогам — нове кохання: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 18 квітня

Четвертий четвер місяця, 18 квітня, може принести цікаву інформацію, яка важлива для майбутнього, вважає відома астрологиня Анжела Перл.

Водночас робота сьогодні потребує уважності, оскільки поспіх може призвести до серйозних помилок з довгостроковими наслідками. Увечері рекомендується провести аналіз того, що відбувається, радить фахівчиня у своєму прогнозі.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня)

День сприятливий, але із деякими труднощами. Овни будуть сповнені сил та енергії, що допоможе вирішити проблеми. Допомога інших буде доступна. Рекомендується укладати успішні угоди. Ділове чуття сильно виражене. З близькими важливо виявити терпіння. Увечері рекомендується відпочити.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Не варто очікувати серйозних успіхів, але день буде спокійним та приємним. Можливість зайнятися цікавими справами, поринути у хобі. Романтичне побачення може підняти настрій. З'являться добрі новини. День підходить для творчості. Увечері можна робити покупки.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вдалий день, особливо для творчості. Корисно прибрати в будинку та в думках, щоб визначити подальші кроки. Порятунок від зайвого та аналіз життя допоможуть зрозуміти, що коригувати.

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Рак (22 червня — 22 липня)

День принесе приємні сюрпризи. Можливі приємні зустрічі та збіг обставин, що допомагають вирішити проблеми. Не варто шукати гострих відчуттів, краще спершу вирішувати поточні питання.

Лев (23 липня — 22 серпня)

День буде насиченим, з багатьма завданнями, які потрібно вирішити. Раціональне використання часу буде ключем до успіху. Давні союзники ладні допомогти. Ділові переговори будуть успішними, але краще відкласти обговорення гострих питань на другий день.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

День пройде без приводів для занепокоєння, можливі лише дрібні неприємності. Успіхи на роботі, особливо якщо зосередитись на важливих завданнях. Увечері краще уникати контактів із незнайомими людьми та розслабитися.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Не піддавайтесь на провокації, збережіть самовладання. Уникайте сварок і будьте обережні у фінансах, краще утриматися від витрат та сумнівних угод.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Важливі події можуть кардинально змінити ваше життя. Будьте готові до несподіванок та пристосовуйтесь. Збережіть спокій, щоб уникнути непорозумінь та сварок з оточуючими.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Можливі успіхи на роботі, ставте собі високі цілі, оскільки є шанс досягти багато чого. Вам доведеться взяти на себе відповідальність за інших та можуть бути грошові надходження. Особисті стосунки відкладете на другий план. Рекомендується виконати обіцянки, дані близьким.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

День сприятливий, з'являться нові ідеї для реалізації. Вирішуйте фінансові питання без поспіху, зверніться за порадою до досвідченого товариша за необхідності. Можливі нові знайомства та романтичні захоплення. Побутові питання вирішаться легко.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Налаштуйтеся на серйозний лад із самого ранку, уникайте легковажності, щоб уникнути неприємностей. Будьте обережні у спілкуванні з людьми, на роботі доведеться покладатися лише на себе. Для гарного враження доведеться постаратися.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День буде плідним, знайдіть можливість вирішити назрілі питання. Підніміться кар'єрними сходами, не втрачайте можливості. Цей день підходить для творчості та втілення нових ідей у життя. Ваші таланти знайдуть застосування.

Ввечері представники всіх знаків зодіаку можуть послухати нові пісні від українських співаків, а таких останнім часом з'явилося чимало.

Зокрема, сумна, але красива пісня ONOFRIICHUK про воїна, який у день народження звертається до своєї донечки.

У співачки Kola «днюха» буде 19 жовтня, але вона вже зараз просить подарувати їй вулицю або віддати планету.

Більш суворим з частиною слухачів був ексфронтмен гурту The ВЙО Мирослав Кувалдін: він без всяких «сантіментів» та подарунків звернувся до чоловіків, які мають намір «пересидіти» війну не в окопі, а в барі, «дуючи» кальян. Сам Кувалдін, до речі, воїн ЗСУ.

А от його брат-близнюк продовжує співати «тірольські польки» з рекламою санаторію у рідному місті Кваси.

Тому Мирославу Джоновичу слід, певно, провести «виховну роботу» з Джоничем стосовно мобілізації та поїздок на фронт.

Про те, хто є лідером у рейтінгу щасливчиків за знаком зодіаку, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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