Остання неділя місяця, 28 квітня, обіцяє бути цікавим днем для більшості знаків зодіаку, вважають астрологи.

Незважаючи на те, що сьогодні вихідний, багато людей відчуватимуть гармонію та продуктивність у своєму житті (особливо під час робіт на дачі). В той же час після обіду не варто приймати відповідальних рішень, а також вступати у ділові переговори без додаткової консультації з фахівцями, радять знавці руху зірок.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

У першій половині дня плани, які ви намітили, можуть реалізовуватися не так ідеально, як хотілося б. Тим не менш, ви будете в гарному настрої. Чекайте багато компліментів на вашу адресу. Але після обіду ваша увага більше буде прикута до робочих питань. Хтось спілкуватиметься з керівництвом, інші — відвідуватимуть державні органи.

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Телець

На початку дня Тельців може засмутити розмова з другом або колегою. Сьогодні краще не давати в борг навіть родичам. Стосовно партнера ви можете бути налаштовані більш жертовно, всіляко догоджати йому, не вимагаючи нічого натомість і отримувати від цього позитивні емоції. Головне не загратися.

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Близнюки

Можуть бути розбіжності з партнерами, колегами з робочих питань. Та й в особистому житті кохана людина може бути чимось незадоволена. Зате стосунки з друзями складуться чудово. Погоджуйтеся зустрітися, якщо запропонують. Вільні Близнюки можуть познайомитися з привабливою людиною на якомусь заході.

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Рак

Справи, якими вам сьогодні потрібно зайнятися, йтимуть у розріз із вашими бажаннями і планами, що може зіпсувати настрій. Новини здалеку можете «ділити на два». Їх можуть перебільшувати, щось недоговорювати. Знайомства в інтернеті не будуть тривалими. Вас можуть похвалити за добре виконану роботу.

Лев

Стосунки з дітьми можуть не складатися. У любовному зв'язку вчинки партнера можуть спричинити сварку або навіть розставання. Але якщо ви зможете достукатися одне до одного, поговоривши відверто, то все може закінчитися добре, і ви будуватимете плани на найближче майбутнє. Якщо щось у роботі не виходить з першого разу, це не означає, що зовсім не вийде. Проявіть терпіння.

Діва

Під час вирішення домашніх питань можливі непорозуміння з партнером. На роботі у стосунках з оточенням теж можливі тертя. Будьте обережні, вас можуть обманювати. Сьогодні Дівам добре проводити час із родичами, зустрічати гостей. Можливі позитивні зміни в сімейних стосунках.

Терези

Хороший день для романтичних стосунків. Ви можете очікувати від партнера зізнань у коханні, подарунків. У вільних Терезів можуть бути приємні знайомства. День сприяє творчій діяльності, паперовій роботі, переміщенню містом, підвищеному спілкуванню. Робота не буде особливо продуктивною, робіть тільки важливі справи.

Скорпіон

Чудовий день для поточних справ. Вони можуть бути як на роботі, так і вдома. Сьогодні у вас буде відповідний настрій, і ви станете займатися ними із задоволенням. Комусь доведеться витрачати на дітей незаплановану суму. Кохана людина буде скупитися, через це можуть бути тертя, непорозуміння.

Стрілець

Близькі можуть звернутися з проханням дати в борг. Якщо дасте, то в обумовлений термін навряд чи отримаєте назад. Хороший день для творчої діяльності, роботи з дітьми, у сфері розваг. У підприємців вдало йтимуть справи. Сімейним Стрільцям добре б вибратися кудись разом із дітьми, наприклад у кіно, театр, на розважальний захід.

Козоріг

У першій половині дня ви будете не дуже мобільні чи енергійні. А ось ближче до обіду настрій покращиться, з'являться сили для вирішення різних завдань як ділових, так і побутових. Гарний час, щоб приділити увагу собі, сходіть на масаж, манікюр, перукарню. Зробіть те, що вам подобається, що розслабляє.

Водолій

Якщо є важливі справи, то краще їх планувати на першу половину дня. Це більш вдалий час для вас. А ось ближче до обіду енергії поменшає, і вас тягнутиме до дивану, телевізора чи якогось затишного місця, де мало народу. Друзі можуть вас порадувати подарунком, розмовою, своєю присутністю.

Риби

28 квітня ви можете чекати на премію від керівництва, подарунок від старших родичів. Можуть бути й інші новини з приводу грошей. В той же час для роботи це не дуже продуктивний день, тому будьте уважнішими, можете робити прикрі помилки. Друга половина дня підходить для навчання, отримання нових вражень, розширення кола контактів.

На вечір представникам всіх знаків Зодіаку зорі та астрологи рекомендують відпочити, прослухуючи нову і просто гарну українську музику.

І розпочати, вочевидь, варто з чуттєвої пісні Чорна Хмара", яку переможець «Голосу країни» Сергій Лазановський записав разом з Олександром Роменським — добровольцем, який воював під Херсоном та на Донбасі. В пісні хлопці чітко вказали, за що воюють наші бійці.

Ще одна новинка — пісня «Де ти», яка присвячена кожній дівчині, кожній матері та доньці, що чекають своїх близьких з фронту. І кожен день перед тим, як лягати спати, пошепки питають у неба: «де ти сьогодні засинаєш?» Її виконує ДіМарія.

Також з темою війни віддалено пов'язана пісня, яку виконували 13 років тому брати Борисенки. Тепер її записав українською Женя Білозеров. В пісні йдеться про повернення в українську родину вкраденого росіянами Криму.

В той же час українці не живуть тільки війною: що відчувають жінки, які нажахані чутками про наступ росіян, приліт інопланетян та початок Третьої світової війни, розповідає співачка Ann in Black.

При цьому чоловіки, які поки що не попали в поле зору ТЦК, розмірковують про кохання.

В той час як хлопці допризовного віку мріють знайти «жінок постарше» — їм потрібна «мадам», яка не сяде в будь-яке таксі. Так, в крайньому разі, стверджує виконавець SAMCHUK.

І, нарешті, «вишенька на тортику» — сюрприз для тих читачів «ФАКТІВ», хто зараз воює на фронті, і чиє дитинство та шкільні роки прийшлися на кінець 90-х та початок «нульових» років. Вони можуть згадати ті благословенні часи, коли ця пісня звучала з кожної «праски» (тобто, радіоточки, які були у багатьох оселях). Виконував її молодий і нікому не відомий гурт «The ВЙО» з Мирославом Кувалдіним, а слова написав відомий з часів СРСР заслужений лікар України Микола Касьян — він був земляком хлопців з гурту і проживав у місті Кобеляки. Тобто, це ще одна згадка про мирні довоєнні часи, які обов'язково повернуться після нашої Перемоги.

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