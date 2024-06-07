«Кохайтеся»: колишня дружина Потапа видала заміж доньку

Колишня дружина Потапа, відома продюсерка Ірина Горова, видала заміж свою доньку Наталю. Про це Ірина повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі, виклавши фото з весілля та написавши чуттєвий пост. Судячи зі світлин, пишного святкування не було. 26-річна Наталя вибрала вишукане біле плаття, але обійшлося без фати. Її обранцем став іноземець Амір з Лівану.

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Наталя з коханим Аміром

«Кохайтеся, насолоджуйтесь життям, підтримуйте один одного, — написала Ірина. — Я неймовірно щаслива мама».

Відомо, що донька Ірини Наталя працює у сфері піару, а починала свій шлях в компанії мами. Зараз Наталя живе у Польщі зі своїм чоловіком.

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«Мамуля, дякую за привітання і дякую, що була поруч, це дуже важливо! — відповіла у мережі Наталя. — Ми тебе дуже-дуже сильно любимо!»

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Підписники Горової відреагували на приємну новину і поздоровили молодят. Деякі зауважили, що вони дуже між собою схожі.

«Кажуть, якщо чоловік і жінка схожі, то буде гарна доля і щаслива сім'я! — написали у коментарях. — Вітаю молодят!»

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«Нехай Господь Бог дарує довге щасливе життя в любові та злагоді під мирним небом!» — побажали дописувачі.

Нагадаємо, раніше Ірина Горова зізналась, чи перебуває у романтичних стосунках.

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