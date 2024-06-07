«Це були останні постановки на тій сцені»: популярний актор згадав гастролі у Маріупольському театрі

Популярний український актор Володимир Горянський («Великі Вуйки», «Слуга народу 3», «Сувенір з Одеси») з початку повномасштабного вторгнення продовжує працювати на сцені та зніматися у кіно. Велику війну він зустрів за кордоном, але вже через кілька тижнів повернувся до Києва і почав готувати спектаклі. Саме він одним з останніх українських акторів виходив і на сцену драматичного театру у Маріуполі, який був знищений росією разом з людьми, які там переховувалися.

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«За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення ми були з гастролями в Маріуполі — замість однієї вистави нас попросили зіграти дві, — згадав Володимир Горянський у проєкті „Моя історія“. — В театрі, якого тепер немає… Це були останні постановки на тій сцені. Пам’ятаю, що місто жило звичайним життям — діти гралися в парку, містяни були зайняті буденними справами. Я ще тоді нарікав, що в Києві все нагнітається, а тут — спокійно. Нічого не віщувало того, що сталося зовсім скоро…»

День народження актор святкує 24 лютого і той день, у 2022 році, Горянський разом з дружиною зустрів за кордоном.

«Після гастролей ми з дружиною полетіли до друзів за кордон, буквально, на два дні — щоб відсвяткувати мій день народження, 24 лютого, — згадав Володимир. — Вилетіли 22-го, а на 25-те були квитки назад, до Києва. Але тут гримнуло страшне 24-те… У нас із собою була одна невелика валізка і обмаль грошей. Добре, що допомогли друзі — ми перебули в них якісь дні і швидко повернулися додому. А в квітні вже почали працювати. Нам казали: навіщо, хто прийде в театр на ті вистави? А зібрався повний зал глядачів. І ми вирішили, що повинні й надалі підтримувати людей, збирати гроші нашим хлопцям на фронт».

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