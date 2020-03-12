Спорт

В Киеве появились именные звезды еще трех выдающихся украинских спортсменок (фото)

В четверг, 12 марта, в Киеве на «Площади звезд» состоялось торжественное открытие еще трех именных звезд.

Их обладателями стали основательница украинской школы художественной гимнастики Альбина Дерюгина, спортсменка, олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени и самая титулованная украинская гимнастка Александра Тимошенко.

Напомним, Альбина Дерюгина — Герой Украины, основала украинскую школу художественной гимнастики, заслуженный тренер Украины.

Ирина Мерлени — заслуженный мастер спорта Украины по вольной борьбе, олимпийская чемпионка (Афины, 2004), бронзовый призер Олимпиады (Пекин, 2008).

Александра Тимошенко — самая титулованная украинская гимнастка. Первая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в независимой Украине.

Сегодня на «Площади звезд» высечены имена многих выдающихся украинцев, среди которых: Богдан Ступка, Нина Матвиенко, Владимир Горянский, Мария Примаченко, Виктор Постол, Оксана Билозир, ТНМК, СКАЙ, Ада Роговцева, Ольга Лящук, Михаил Завьялов, Светлана Трифонова, Александр Абраменко, Ольга Харлан, Андрей Шевченко, Ольга Полякова, Ирма Витовская, Лариса Кадочникова и другие.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter