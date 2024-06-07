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Фіктивний шлюб для ухилянтів: на Чернігівщині затримали чоловіка, який вербував жінок з інвалідністю

15:45 7 червня 2024
затримання

На Чернігівщині прикордонники затримали чоловіка, котрий організував схему укладання фіктивного шлюбу з ухилянтами.

Чоловік вербував жінок з інвалідністю I чи II групи, які опинились в скрутному становищі. Жінка за гроші мали укладати фіктивний шлюб з військовозобов'язаним, щоб той отримав відстрочку від мобілізації.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

«З даними слідства, зловмисник намагався завербувати місцеву мешканку з інвалідністю 2 групи та запропонував їй грошову винагороду за укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним, який прагнув отримати відстрочку від мобілізації у зв’язку з утриманням дружини з інвалідністю», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали підозрюваного, коли той передавав частину «винагороди» завербованій жінці.

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Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми), покарання за яке передбачене на строк від трьох до восьми років.

Наразі правоохоронці встановлюють ролі інших учасників злочинної схеми.

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Нагадаємо, в Києві затримали чиновницю, колишню народну депутатку, яка заробляла на ухилянтах . Жінка організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.

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