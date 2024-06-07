«Заробляла» на ухилянтах до 100 тисяч доларів: в Києві затримали колишню народну депутатку

Служба безпеки ліквідувала ще одну масштабну схему ухилення від мобілізації. До схеми причетна колишня народна депутатка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини, повідомили в СБУ.

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До групи також входили двоє завідувачів відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині. Також були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону.

Як з'ясувало слідство, посадовиця організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.

Документи готувались для потенційних призовників, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон.

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Щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила «прибуток» у майже 100 тисяч американських доларів.

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За даними слідства, спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім «діагностували» в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності.

У результаті комплексних заходів у Києві «на гарячому» затримано організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй «відкат» у розмірі 32 тис. доларів США.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 млн грн, меддокументи та чорнові записи з обліком клієнтів.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

В СБУ не називають прізвище затриманої чиновниці. Але за даними джерел «Української правди», йдеться про нардепку 8 скликання Верховної Ради від «Самопомочі» Ірину Сисоєнко.

Як повідомляли «ФАКТИ», парламент нещодавно ухвалив законодавчі акти для того, щоб зробити мобілізацію більш ефективною та справедливою.

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