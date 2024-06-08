Дрони вперше атакували військовий аеродром у Північній Осетії: влада заявляє про «незначні руйнування» (відео)

У росії заявили про чергову атаку безпілотників на військовий аеродром. Цього разу у Північній Осетії, у Моздоку, звідки піднімаються літаки стратегічної авіації, яка завдає ракетних ударів по Україні.

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Про те, що три БПЛА було збито в Моздоку, заявив керівник Північної Осетії Сергій Меняйло, додавши, що «жертв і руйнувань немає».

Пізніше він уточнив, що «зафіксовано незначні руйнування та загоряння».

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У Північній Осетії створено оперативний штаб, всі служби переведено у режим підвищеної готовності. Місцева влада заявляє, що всі масові заходи у Моздокському районі скасовані.

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Нагадаємо, що у квітні цього року ЗСУ вдарили по військовому летовищу під Джанкоєм у тимчасово окупованому росією Криму. На авіабазі базувалися ударні вертольоти та розташовувалися системи С-300/400.

Фото — скріншот

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