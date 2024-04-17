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Під Джанкоєм горить військовий аеродром, де базуються ударні гелікоптери та розташовані системи С-300/400 (фото, відео)

8:15 17 квітня 2024
Пожежа

У Джанкої, де по базах окупантів вже «прилітало», після третьої години ночі було голосно — місцеві жителі чули кілька вибухів, після яких почалася пожежа в районі аеродрому.

Як повідомляє моніторингова група «Кримський вітер», військовий аеродром — головний логістичний хаб для російської армії, де базуються не лише ударні гелікоптери, а й раніше фіксувалися системи ППО — пускові установки С-300/С-400.

Там дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї.

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Місцеві жителі повідомляють, що зараз поряд з аеродромом перекрито дорогу до села Побєдное і що триває детонація боєприпасів.

Фото "Кримський вітер"

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На гугл-карті показано приблизне місце пожеж після прильотів на авіабазу. Уточнюється, що супутник часто показує не місця вибухів, а вторинні пожежі від розкиданих уламків, що горять. Також варто враховувати неточність визначення супутником координат пожеж — до кількох десятків метрів.

Фото "Кримський вітер"

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Російські телеграм-канали повідомляють, що удар міг бути подвійним — баллістикою (ATACMS) та авіаційними ракетами Storm Shadow.

Раніше в ГУР МО підтверджували атаку на Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області росії.

Фото — скріншот

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