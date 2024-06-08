Суд у Києві виніс максимально жорсткий вирок ухилянту, хоча прокурор просив умовний термін

Суди в Україні періодично ухвалюють рішення у справах ухилянтів. Так, чоловіку, якого виявили у пункті пропуску через кордон із підробленими документами, суд присудив два роки тюрми. А у Києві за статтею про ухилення від мобілізації уродженець Донецька отримав максимальній вирок — п'ять років тюрми.

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Як пише «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Зазначається, що на початку червня 2023 року обвинуваченого було визнано придатним до військової служби, а у середині вересня того ж року ТЦК вручило чоловіку повістку на відправку до війська. Проте він виклик проігнорував.

У суді він вину визнав, заявивши, що не прибув до пункту відправки для проходження служби, оскільки мав їхати до батьків — людей похилого віку, яким потрібен догляд. Чоловік зазначив, що розуміє свій громадянський обов’язок, але служити не може та не буде.

Представник ТЦК зі свого боку розповідав, що обвинувачений говорив про неможливість служити, посилаючись на те, що його родичі живуть у Донецькій області та на тимчасово окупованій території. Втім, суд не став вважати це поважною причиною для виправдання дій ухилянта.

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Видання зазначає, що обвинувачення просило суд призначити умовний термін покарання, але судді відмовили, вказавши на відсутність підстав з огляду на суспільну небезпечність вчиненого правопорушення.

Засудженого взяли під варту одразу після ухвалення вироку, він перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі до набрання вироку законної сили.

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Нагадаємо, що санкція статті 336 Кримінального кодексу («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період») передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, що цієї весни суд виправдав чоловіка, якого звинувачували в ухиленні від мобілізації. Правда, не відомо, як надалі склалася його доля — він потрапив до війська чи ні.

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Фото Pixabay

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