Відомий продюсер Михайло Ясинський висловився про співака Олега Кензова, який не тільки «раптово» опинився за кордоном на тлі повномасштабної війни, а ще й виступає на одній сцені з путіністами. Вчинок артиста Ясинський оцінив у новому інтерв'ю Славі Дьоміну.

ВІДЕО ДНЯ

«Я думаю, що в нього доля така сама, як і була, ніяка. Я дуже поважаю його талант, він дуже прикольний чувак, він талановитий, безумовно, цікавий», — заявив Ясинський.

Дьомін нагадав, що раніше про вчинки Кензова висловився інший продюсер Вадим Лисиця, який назвав його «тупим». І Ясинський зазначив, що згоден з такими словами.

«Але, як сказав Вадик, трошки не вистачає здорового глузду в рішеннях своїх та діях. В нього багато різних конфліктів, наскільки мені відомо», — пояснив продюсер.

РЕКЛАМА

«Він приймає рішення, які не мають перспектив. Взагалі він себе відчуває десь поза межами будь-якого шоу-бізнесу. Він живе сам по собі», — додав він.

За словами продюсера, те, що зараз робить Кензов, не зовсім нормально та не зовсім правильно. До того ж це не зовсім справедливо стосовно людей, серед яких та для яких раніше працював співак.

РЕКЛАМА

«Маємо, що маємо. Треба це зрозуміти. А пробачити чи не пробачити — це вже вибір кожного окремо. Але це не має жодних перспектив. Ці люди як були ніде, так ніде і залишаться», — додав Ясинський і зазначив, що Кензов не став великою зіркою, а тому й отримує не так багато хейту за свої вчинки.

На початку повномасштабної війни рф проти України співак, який до цього активно виступав на території країни-агресорки та випускав пісні російською, засудив путінські злочини. Він навіть присвятив один з треків Валерію Залужному.

РЕКЛАМА

Кензов випустив декілька пісень українською, але при цьому не припинив створювати треки й російською.

Втім, у 2022 році співак ще перебував у Києві. Він навіть підтримував збори та закликав донатити на ЗСУ. Але потім виявилося, що артист виїхав за кордон.

Через це його почали звинувачувати у «втечі» з України. А нещодавно стало відомо, що Кензов виступає з артистами-путіністами. Спочатку співак взяв участь у фестивалі в Німеччині, на якому глядачам пропонували насолодитися «російською культурою».

А після цього з'явився ще один анонс. Наприкінці червня Кензов знов планує вийти на сцену разом з путіністами, серед них буде навіть одесит Джиган, який не засудив війну й мовчки підтримує агресію кремля.

Раніше повідомлялося, Alyosha розповіла, чому повернулася в Україну.

81

Читайте нас у Facebook