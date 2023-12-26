«Досить веселитися, їдь в Авдіївку»: українці розгнівані на співака, який ховається від війни за кордоном

Співак Олег Кензов, котрий отримав визнання після участі в шоу «Х-фактор» і пісні «По кайфу», знову нарвався на порцію хейту. У соцмережі український артист, який живе за кордоном під час повномасштабної війни і продовжує співати пісні російською, опублікував своє фото. На ньому він позує у спортивному костюмі та червоній куртці. Поруч — валіза. Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про обурення шанувальників поведінкою Олега Кензова на концерті. Він кидався кросівками і матюкався.

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«Ну, поехали! Все, кто хотел — обязательно увидимся», — підписав світлину Кензов російською, натякаючи на гастролі, і отримав шквал негативних коментарів від українців.

«ЗСУ його чекає… Сильний, міцний, захищайте нашу Батьківщину. Віримо, сподіваємося. Не тільки ж у рекламах силу демонструвати…», «Чучело, хіба це українець. Бидло виросло в українському селі, а ставить з себе … На передову хлопцям нашим допомагати, буде більше толку!», «Досить веселитися, їдь в Авдіївку, там твоє місце, якщо ти справжній чоловік», — такі коментарі залишили фоловери під постом співака.

Сам він на це ніяк не відреагував.

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Зазначимо, що місяць тому ведучий Слава Дьомін також не оминув Олега Кензова, який перед тим випустив кліп на російськомовний трек «Я целую твои щеки». Він «нагородив» виконавця званням «чмоня тижня». У останньому кліпі Олег Кензов показує розкішне життя і відпочинок на яхті.

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