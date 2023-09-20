37.81 / 38.54 40.65 / 41.51
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Так більше не могло тривати»: Alyosha розповіла, чому повернулася в Україну

16:58 20 вересня 2023
Співачка Alyosha

Співачка Alyosha, яка разом із трьома дітьми нещодавно повернулася зі США до України, назвала справжню причину такого рішення. В інтерв'ю Славі Дьоміну вона наполягала на цьому, попри продовження війни та небезпеку. Артистка каже, що їй було важко переживати розлуку з чоловіком, бути далеко від рідних. Хоча у США вона перебувала у комфортних умовах в будинку матері свого чоловіка — Тараса Тополі.

«Це рішення було спрямоване на те, щоб ми були разом. Це важливо. Це найважливіше, тому що далі так бути не могло. Він не збирався прилітати жити в Америці, а я не збираюся жити так далі — з дітьми у мами Тараса. Я доросла людина, мені 37 років, у мене троє дітей, я хочу бути зі своєю сім'єю. Я розумію всі ці умови і пункт, що це війна, і він спрацьовував певний час, але зараз я можу втратити набагато більше. Тут потрібно дотримуватися правил безпеки і все буде ок. Але ми разом. І це найголовніше», — сказала співачка

За її словами, там, у безпеці, вона відчувала ще більше хвилювання. З дітьми вони проговорили питання безпеки. І вже всі разом пережили повітряні тривоги та вибухи в Києві. Alyosha каже, що діти були підготовані до цього.


*Співачка з чоловіком Тарасом Тополею виховують трьох дітей

В Україні співачка одразу приступила до роботи. Вона вже випустила дуетну пісню з виконавцем Emigrant. Готує ще три дуетні прем’єри. Співачка заявила, що скоро хоче змінити свій творчий псевдонім.

Фото: instagram.com/alyoshasinger

192

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Горіхове дерево

Не спалюйте опале листя горіха: городникам підказали, як можна його використовувати «з розумом»

Гороскоп

Тільці отримають важливу інформацію, а Ракам треба взяти ініціативу до своїх рук: гороскоп на 20 вересня 2023 року

унітаз

Очистка унітазу без їдкої хімії: перевірений спосіб позбутися неприємних плям та нальоту копійчаним засобом

Мобілізація в Україні

Пенсійне посвідчення мобілізації не завада: юрист пояснив, чи можуть отримати повістки пенсіонери та люди з інвалідністю

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту