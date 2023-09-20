«Так більше не могло тривати»: Alyosha розповіла, чому повернулася в Україну

Співачка Alyosha, яка разом із трьома дітьми нещодавно повернулася зі США до України, назвала справжню причину такого рішення. В інтерв'ю Славі Дьоміну вона наполягала на цьому, попри продовження війни та небезпеку. Артистка каже, що їй було важко переживати розлуку з чоловіком, бути далеко від рідних. Хоча у США вона перебувала у комфортних умовах в будинку матері свого чоловіка — Тараса Тополі.

«Це рішення було спрямоване на те, щоб ми були разом. Це важливо. Це найважливіше, тому що далі так бути не могло. Він не збирався прилітати жити в Америці, а я не збираюся жити так далі — з дітьми у мами Тараса. Я доросла людина, мені 37 років, у мене троє дітей, я хочу бути зі своєю сім'єю. Я розумію всі ці умови і пункт, що це війна, і він спрацьовував певний час, але зараз я можу втратити набагато більше. Тут потрібно дотримуватися правил безпеки і все буде ок. Але ми разом. І це найголовніше», — сказала співачка

За її словами, там, у безпеці, вона відчувала ще більше хвилювання. З дітьми вони проговорили питання безпеки. І вже всі разом пережили повітряні тривоги та вибухи в Києві. Alyosha каже, що діти були підготовані до цього.



*Співачка з чоловіком Тарасом Тополею виховують трьох дітей

В Україні співачка одразу приступила до роботи. Вона вже випустила дуетну пісню з виконавцем Emigrant. Готує ще три дуетні прем’єри. Співачка заявила, що скоро хоче змінити свій творчий псевдонім.

Фото: instagram.com/alyoshasinger

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