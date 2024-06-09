Друга неділя місяця, 9 червня, обіцяє бути вдалим днем для представників більшості знаків зодіаку, вважають астрологи.

Сьогодні можливе покращення фінансового стану та позитивне завершення важливих справ. Також день підходить для розробки нових професійних планів, проте ними поки що краще ні з ким не ділитися, радять знавці зоряних комбінацій на небосхилі.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Удача чекає на вас за порогом дому, тому не сидіть на місці: сходіть у гості, на розважальний захід, проведіть час на природі. Є шанс зустріти когось особливого або познайомитися з потрібними людьми. Не починайте сьогодні якихось складних справ, проведіть день весело.

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Телець

Гарний час для покупок, зокрема великих. Сьогодні Тельцям вдасться придбати саме те, що вони давно хотіли. Нові зустрічі 9 червня можуть вплинути на ваше життя. Хтось дасть вам вдалу ідею або запропонує вигідну співпрацю, тому не відмовляйтеся від знайомств і більше спілкуйтеся.

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Близнюки

Обставини непередбачувані, і вам складно прийняти правильне рішення. Намагайтеся зберігати спокій і філософськи ставитися до неприємностей або затримок. Для спілкування вибирайте нейтральні теми, не починайте суперечок: сьогодні вам легко зіпсувати стосунки через розбіжності.

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Рак

Зірки рекомендують провести день активно й цікаво. Сходіть у якесь незвичайне місце, отримайте яскраві враження, зустріньтеся з друзями. Таке проведення часу додасть вам енергії, підніме настрій і, можливо, допоможе змінити ваш погляд на деякі речі.

Лев

Починайте економити: скоро вам знадобляться гроші, тож не витрачайте їх на задоволення чи дрібнички. Якщо ви хочете купити подарунок, то обирайте що-небудь корисне і недороге. Відвідування розважальних заходів 9 червня принесе Левам задоволення і допоможе зарядитися позитивом.

Діва

Сьогодні вам легко почати конфлікт або потрапити в неприємну ситуацію. Будьте гнучкішими, проявляйте фантазію і уникайте сварок з оточенням за допомогою компліментів або почуття гумору. Подбайте про своє самопочуття, купіть вітаміни, намагайтеся харчуватися правильно і різноманітно.

Терези

Прислухайтеся до думки оточення, особливо тих, хто може дати вам цінну пораду в тій чи іншій сфері. Під час ухвалення рішення, обговорюйте свої плани з рідними, діліться своїми думками або бажаннями. Також Терезам не варто ідеалізувати когось, щоб пізніше в ньому не розчаруватися.

Скорпіон

Чим би ви не вирішили сьогодні займатися, звертайте увагу на дрібні деталі, від яких залежить успіх усієї справи. Більше розмовляйте про гроші або способи заробітку: так ви зрозумієте, як можна поліпшити свій матеріальний добробут. Дивіться на все, що відбувається, з практичного погляду.

Стрілець

Навколишні сьогодні можуть дати вам цінну пораду або гарну ідею для майбутнього проєкту. Більше розмовляйте, знайомтеся з новими людьми. Однак емоційний фон підвищений, і Стрільці легко можуть затіяти сварку. Заспокоїтися і відновити душевну рівновагу допоможе вечірня прогулянка.

Козоріг

Доброю ідеєю буде провести цей день на самоті. Спілкування зараз дається вам нелегко, багато що дратує або вибиває з колії. Хтось може плести інтриги проти вас або намагатися маніпулювати. Якщо вам потрібна допомога в якійсь справі, звертайтеся до перевірених надійних людей.

Водолій

Ви можете отримати відповідь на якесь важливе запитання, яке вас давно турбувало. Однак переконайтеся, що ви зрозуміли її правильно й уникайте непродуманих дій. Є ймовірність, що Водолії 9 червня розчаруються в комусь близькому. Може здійснитися ваше невелике бажання.

Риби

Не довіряйте всьому, що почуєте. Хтось може використати вас у своїх цілях або ввести в оману в якомусь питанні. Не піддавайтеся на вмовляння, стійте на своєму. Корисно підтримати імунітет, пропити курс вітамінів, їсти більше овочів і вести активний спосіб життя. Частіше гуляйте.

Остання порада (відносно прогулянок) стосується не тільки Риб, а й представників всіх без виключення знаків зодіаку. Також багатьом людям можна рекомендувати в останній день тижня розслабитися під гарну нову українську музику.

Зокрема, під нову пісню DIBROVA & ОЛЕНА ТОПОЛЯ з назвою «Хочеш». «Це відверта історія про двох людей, які знаходять у собі сили долати всі перешкоди разом, незалежно від життєвих обставин», — йдеться в анонсі до майбутнього хіта.

Ще одну новинку представив виконавець з досить «російським» прізвищем (але, певно, українською душею).

Не залишилась осторонь і Masha Danilova. Онука екссекретаря РНБО представила «OLD MONEY» — пісню про «штучність та пафос, які зовсім не красять людину, вона зосереджується на тих, хто створює гарну обкладинку, але залишається черствим всередині».

Своєю чергою, співак TESLENKO розповів «про болісне прощання з людиною». Пісня «з глибоким сенсом і головним питанням: «Що б ти сказав людині, якої вже немає?»

Порадував гумором Мирон Полуліх. Його пісня — про зустрічі, які неможливо забути — коли «серце забилось сильніше, і такі дивні відчуття в тілі». І додає: «хлопці, зустріч з ТЦК не рахується».

Не обійшлося і без пісень про очевидні речі — гурт «Сусіди Стерплять» заспівав про ніч.

А Native One — про день.

З урахуванням того, що в добі 24 години, можна тільки здогадуватись, про що будуть майбутні шедеври наших артистів.

Тим більше, що карти Таро та Макс Гордєєв обіцяють нам всім досить цікавий тиждень.

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