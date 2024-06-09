«Залізний генерал» такого не чекав: німці назвали головну помилку Залужного

Багато українців схвально ставились до діяльності Валерія Залужного на посаді головнокомандувача ЗСУ, вважаючи, що саме він як талановитий полководець принесе перемогу Україні у війні.

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Водночас у непереможного воєначальника були і помилки, які він сам визнавав, пише німецьке видання BILD.

І головною помилкою Валерія Залужного на посаді головнокомандувача ЗСУ став прорахунок відносно реакції російського суспільства на численні втрати військових на фронті: генерал сподівався на те, що якоїсь миті росіяни самі скажуть «Досить».

Разом з тим, точної кількості загиблих по обидві сторони ніхто не знає, а офіційні цифри знищених на війні окупантів також не є об’єктивними, оскільки на це впливає багато факторів, вважає заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер.

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«Ніхто не знає точну кількість [жертв війни]. Я думаю, скажу чесно, що офіційні дані обох сторін є невірними. Я виходжу з того, що це сотні тисяч. Росіяни втрачають набагато більше, зокрема й зараз. Це плата неймовірно великою кров'ю. Я особисто чув від колишнього головкому ЗСУ Валерія Залужного, з яким неодноразово зустрічався в Україні. А він був дуже успішним: захистив Київ, відбив кілька областей у 2022 році. Одного разу він сказав мені, що найбільша помилка в розрахунках, якої він припустився в цій війні, була в тому, що він думав, ніби в якийсь момент російське суспільство дійде до краю і скаже: «Досить! У нас дуже багато вбитих і поранених», — прокоментував Ронцхаймер слова Залужного.

Він також додав, що на «обурення росіян» Залужний розраховував не пізніше початку 2023 року.

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Нагадаємо, колишнього головкома президент узгодив на посаду посла у Великій Британії. Але відомо, що станом на зараз Залужний ще перебуває в Україні, адже процедура затвердження на посаду будь-якого посла триває досить довгий час.

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