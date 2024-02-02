Потрібні непопулярні заходи: Залужний розкритикував систему виробництва зброї в Україні

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який оприлюднив нову стратегію перемоги над агресором, вважає, що часткова монополізація оборонної промисловості та недосконалість законодавства призводять до проблем із виробництвом зброї в Україні.

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Про це головком написав у своїй колонці для СNN.

«Запаси ракет, перехоплювачів ППО та боєприпасів для артилерії у наших партнерів вичерпуються через інтенсивність бойових дій в Україні, а також через глобальний дефіцит паливних зарядів. росія, беручи до уваги те, як події на Близькому Сході відвертають міжнародну увагу, може спробувати спровокувати подальші конфлікти в інших регіонах. Слабкість режиму міжнародних санкцій означає, що росія, у партнерстві з деякими іншими, все ще здатна розгортати свій військово-промисловий комплекс для ведення війни на виснаження проти нас», — пише Залужний.

Генерал впевнений, що Україна залишається обмеженою у можливостях через недосконалість нормативно-правової бази в країні, а також часткової монополізації оборонної промисловості. Це призводить до вузьких місць у виробництві — наприклад, боєприпасів, — що ще більше поглиблює залежність України від союзників у питаннях постачання".

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Залужний вважає, що Україна має «визнати значну перевагу, яку має ворог у мобілізації людських ресурсів, і те, як це співвідноситься з нездатністю державних інституцій в Україні підвищити рівень укомплектованості наших Збройних сил без застосування непопулярних заходів».

Зазначимо, що головком Залужний окреслив головні цілі, на яких треба зосередити зусилля у війні проти російської агресії, а також заявив, що перед Збройними силами стоїть виклик щодо створення абсолютно нової державної системи технологічного переозброєння.

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Генерал вважає, що Україна повинна «боротися зі скороченням військової підтримки з боку ключових союзників, борючись із власною політичною напруженістю».

Раніше ми писали, що суперечки між президентом Зеленським та головкомом Залужним виникли з приводу питань мобілізації та бачення стратегії ведення війни.

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