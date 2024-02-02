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Україна

Потрібні непопулярні заходи: Залужний розкритикував систему виробництва зброї в Україні

13:30 2 лютого 2024
Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який оприлюднив нову стратегію перемоги над агресором, вважає, що часткова монополізація оборонної промисловості та недосконалість законодавства призводять до проблем із виробництвом зброї в Україні.

Про це головком написав у своїй колонці для СNN.

«Запаси ракет, перехоплювачів ППО та боєприпасів для артилерії у наших партнерів вичерпуються через інтенсивність бойових дій в Україні, а також через глобальний дефіцит паливних зарядів. росія, беручи до уваги те, як події на Близькому Сході відвертають міжнародну увагу, може спробувати спровокувати подальші конфлікти в інших регіонах. Слабкість режиму міжнародних санкцій означає, що росія, у партнерстві з деякими іншими, все ще здатна розгортати свій військово-промисловий комплекс для ведення війни на виснаження проти нас», — пише Залужний.

Генерал впевнений, що Україна залишається обмеженою у можливостях через недосконалість нормативно-правової бази в країні, а також часткової монополізації оборонної промисловості. Це призводить до вузьких місць у виробництві — наприклад, боєприпасів, — що ще більше поглиблює залежність України від союзників у питаннях постачання".

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Залужний вважає, що Україна має «визнати значну перевагу, яку має ворог у мобілізації людських ресурсів, і те, як це співвідноситься з нездатністю державних інституцій в Україні підвищити рівень укомплектованості наших Збройних сил без застосування непопулярних заходів».

Зазначимо, що головком Залужний окреслив головні цілі, на яких треба зосередити зусилля у війні проти російської агресії, а також заявив, що перед Збройними силами стоїть виклик щодо створення абсолютно нової державної системи технологічного переозброєння.

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Генерал вважає, що Україна повинна «боротися зі скороченням військової підтримки з боку ключових союзників, борючись із власною політичною напруженістю».

Раніше ми писали, що суперечки між президентом Зеленським та головкомом Залужним виникли з приводу питань мобілізації та бачення стратегії ведення війни.

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