40.11 / 40.72 43.65 / 44.46
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Тепер Лео її точно кине: у мережі жартують над дівчиною красунчика Ді Капріо, якій виповнилося 26 років

10:55 9 червня 2024
Вітторія Черетті та Леонардо ді Капріо

Топ-моделі Вітторії Черетті, яка вважається «офіційною дівчиною» голлівудської зірки Леонардо Ді Капріо, 7 червня виповнилося 26 років.

Про це вона повідомила у соціальній мережі.

РЕКЛАМА

Черетті поділилася серією фото з відпустки, присвяченої її дню народження. На знімках модель позує на тлі заходу сонця і показує кілька різних образів у купальнику, сукні та джинсах. Можливо, Ді Капріо знаходиться поряд зі своєю дівчиною, але спільні з ним фото вона ніколи раніше не публікувала.

РЕКЛАМА

У коментарях під фото не обійшлося без жартів з приводу швидкого розставання пари, адже відомо, що 49-річний актор вважає за краще зустрічатися виключно з моделями не старшими за 25 років.

Тому у коментарях замість привітань з днем народження користувачі просять Вітторію «бути обережною», адже вона «перетнула» віковий рубіж, який віддаляє її бойфренда і його дівчат. Вітторії вочевидь не подобається така увага, і вона видаляє більшість коментарів.

РЕКЛАМА

«А Лео взагалі знає про це [день народження]?» — жартує підписник моделі.

«Ти виглядаєш приголомшливо, але він ніколи не одружується з тобою», — пише один з користувачів.

На що інший відповідає: «Вона сама ще заміжня».

Фоловери також попросили ДіКапріо замислитись: «Бро, подумай про те, щоб продовжити цей контракт».

Зазначимо, що про роман Ді Капріо та одну з найуспішніших моделей останніх років Вітторії Черетті стало відомо у травні минулого року, коли вони були помічені разом у Каннах. Навесні цього року пару запідозрили у заручинах, коли модель з'явилася на публіці з каблучкою на «тому» пальці.

З 2020 року Вітторія одружена з діджеєм Маттео Міллері, відомим під псевдонімом Anyma. Пара розлучилася у червні минулого року, якраз під час початку роману моделі з Ді Капріо, але ще не оформила розлучення офіційно.

Про Ді Капріо та його дивну поведінку розповіла 22-річна модель Playboy Хіке Коннінгс, яка з'явилася на обкладинці нідерландського випуску журналу для дорослих.

180

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Напружений тиждень для Щурів, сприятливий для Биків і вдалий для Півнів: східний гороскоп на 10 — 16 червня

Пенсії в Україні

«Фактично всі пенсії, призначені після 2017 року, обчислені неправильно»: експерт пояснив, чому це так

чоловік

Побачив світ і не прибирав у туалеті: пенсіонер придумав, як отримати «життя своєї мрії»

Гороскоп

Наполегливість та енергійність дадуть результат: п'яти знакам зодіаку зірки обіцяють успіх у вихідні 8−9 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту