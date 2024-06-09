Залишилось трохи більше місяця: в Міноборони розповіли, чи з’явиться у «Резерв +» QR-код до 16 липня

Багато хто з українських чоловіків впевнені, що головна відмінність мобільного застосунку «Резерв+» від документів у паперовому вигляді — відсутність QR-коду, який військовозобов'язані отримують в ТЦК.

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І ось, здається, довгоочікуваний момент настав: речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін назвав дату, коли чекати появи у застосунку QR-коду.

«18 червня у застосунку „Резерв+“ з'явиться QR-код. Це остаточно прирівняє інформацію електронного реєстру „Оберіг“ до електронного військово-облікового документа», — сказав він.

Слова речника підтвердила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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«Далі будемо рухатися до того, щоб 18 червня прирівняти інформацію, яку ви зараз бачите в „Резерв+“ з реєстру „Оберіг“, до електронного військово-облікового документа. Це дозволить зробити QR-код. Ще раз нагадую і анонсую, що 18 червня QR-код буде повністю доступний у мобільному застосунку. Потрібно буде переуточнити свою інформацію з Оберега, отримати його вже з QR-кодом і безпосередньо розраховувати на те, що це буде абсолютно рівноцінний електронний військово-обліковий документ. Більше не потрібно буде з собою носити папірці», — сказала заступниця міністра в ефірі телемарафону.

Крім того, Черногоренко розповіла, що зчитувати QR-код відповідні посадові особи будуть також через застосунок, і не їм для цього не знадобиться жодного додаткового обладнання.

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За її словами, на сьогодні близько 1 млн 600 тис. військовозобов'язаних оновили свої дані, з них понад 1 млн 400 тис. зробили це через мобільний застосунок «Резерв+».

«Тобто можемо констатувати, що цифровізація є повністю зручним форматом для наших громадян. Є абсолютна довіра до цифрового інструменту», — додала заступниця міністра.

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Вона нагадала, що застосунок «Резерв+» доступний у маркетах 176 країн. За інформацією Міноборони, майже 19 тис. військовозобов'язаних за кордоном оновили свої дані.

Тобто, згідно із заявами представників Міноборони, «Резерв+» з 18 червня може повністю замінити паперові документи. Але чи потрібно буде після оновлення з'явитися до ТЦК та СП, потрібно буде проясняти додатково.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про ще одне хибне твердження чоловіків: що з сім'ї, де один з членів перебуває у війську, нікого більше не мобілізують.

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