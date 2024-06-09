Чи мобілізують в ЗСУ, якщо вже служить близький родич: пояснення

Під час мобілізації в Україні періодично спливають чутки про те, що скоро почнуть брати до армії 18-річних, пенсіонерів тощо.

Серед подібних чуток — і твердження про те, що до війська не беруть у тому випадку, коли вже служить близький родич, пише РБК-Україна.

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Разом з тим, перелік підстав для відстрочки від мобілізації описаний у статті 23 Закону України «Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку».

В законодавстві чітко не вказується точної кількості людей з однієї родини, яким можуть надати відстрочку за умови служби одного з близьких родичів. Це означає, що можуть мобілізувати, наприклад, двох рідних братів або батька і сина, якщо вони обидва, за висновками ВЛК, придатні до служби і не мають підстав для відстрочки.

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Але є певні винятки. Зазначається, що можуть не призивати без їхнього власного бажання членів родини, коли близькі родичі військовозобов’язаного (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час служби у ЗСУ під час воєнного стану.

Тобто мобілізувати не будуть тих чоловіків і жінок, хто втратив у війні близького родича — якщо ця людина загинула або зникла безвісти під час служби у ЗСУ.

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Крім того, мобілізації не підлягають чоловіки, які виховують неповнолітню дитину або дітей, мати яких при цьому перебуває на військовій службі.

«Якщо у вас є такі підстави для відстрочки, треба особисто подати необхідні документи на ім'я голови комісії районного (міського) ТЦК та СП або його відділу. До заяви про надання відстрочки додають документи, які підтверджують право на відстрочку або засвідчені копії таких документів», — йдеться у статті.

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Як повідомляли «ФАКТИ», у суспільстві не знайшла підтримки пропозиція членкині парламентського комітету з транспорту та інфраструктури Оксани Савчук, яка запропонувала Верховній Раді розглянути варіант залучення на службу у ЗСУ пенсіонерів віком від 60 років. За її словами, люди віком від 60 років можуть виконувати певні функції в армії і надання їм права служити є необхідністю у нинішніх реаліях.

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