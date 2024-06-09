Графіки відключення повертаються: в «Укренерго» назвали час, коли українцям доведеться посидіти 10 червня без світла

На відміну від «світлої» неділі, в перший день нового тижня, 10 червня, в Україні знову будуть запроваджені графіки відключення електроенергії.

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Про це повідомили в «Укренерго».

«Завтра, 10 червня, по всій території України обленерго будуть застосовувати графіки відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00», — повідомили в компанії.

Також в «Укренерго» пояснили, що причина відключень — зростання споживання на початку робочого тижня.

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«Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде», — додали в компанії.

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Зазначимо, що в останні місяці українці знову повернулись до графіків відключення світла. До цього призвела тривала затримка західної допомоги, зокрема від США, а також активізація російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні.

Також нагадаємо, що з 1 червня в Україні почав діяти новий тариф на електроенергію, який підвищили на 60%. Підвищення ціни дозволить профінансувати ремонти електростанцій.

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