Кадиров заявив про захоплення росіянами села на Сумщині, місцева влада спростовує
Після того, як росіяни розпочали активні бойові дії на Харківському напрямку, аналітики висловлювали свої думки з приводу того, чи можливий аналогічний розвиток подій на Сумщині, яка, як і Харківщина, знаходилася під постійними ударами ворога.
І ось напередодні лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що полк «Ахмат-Чечня» захопив населенний пункт Рижівка на Сумщині, яка межує з Курською областю росії. Він також виклав у мережу відео, на якому зафільмована місцева сільска рада, та стверджував, ніби то ЗСУ «зазнали значних втрат» та відступили. Його заяву активно розповсюджували російські пабліки.
Втім, за словами голови Білопільської громади Юрія Зарка, російських військових у Рижівці немає. В коментарі «Суспільному» він зазначив, що станом на кінець травня у невеликому селі, що розташоване за два кілометри від кордону з рф, лишалося усього сім місцевих мешканців.
Коментували ситуацію і аналітики DeepState, які зазначали, що з 2022 року по сьогодні ситуація в селі незмінна — населенний пункт є сірою зоною, куди регулярно заходили ворожі ДРГ.
«Сьогодні „ахмат-чай“ опублікував відео, як вони гуляють по селу і б'ють стволкою по навколишніх селах. Вони могли здійснити дану акцію і в будь-який інший день року. Проблема Рижівки — географічна. Село знаходиться за річкою і воно фактично було сателітом цілого селища Тьоткіно (рф). Великої доцільності кидати туди сили — немає, адже треба контролювати і Тьоткине в такому разі. Чи планує ворог провести аналогічну, як біля Вовчанська, операцію — планує. Чи зробить він це — покаже час. І якби там не було, але Сили Оборони мають бути готові, подібні рухи хоч якось, але відтягують наші резерви з інших ділянок», — йдеться у повідомленні.
Власне, такої ж точки зору дотримуються й у Центрі протидії дезінформації РНБО. «Сумщина. Станом на зараз — це не початок того ж, що було на Харківщині. Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є „супутником“ російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає. Сили оборони ситуацію контролюють, ворог отримав вогневе ураження», — зазначив його керівник Андрій Коваленко.
За його словами, «кадирівці — це інформаційна армія, й ставка зроблена на інформаційну компоненту.
«Порівнювати ситуацію з Харківщиною станом на 08:00 не варто. Чи лишається загроза дій росіян в прикордонні — так», — додав він.
Напередодні в Генштабі ЗСУ зазначали, що на Харківському напрямку ЗСУ відбили атаки ворога в районах Вовчанська та Липців, втрат позицій не допущено.
Фото DeepState193
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