Кадиров заявив про захоплення росіянами села на Сумщині, місцева влада спростовує

Після того, як росіяни розпочали активні бойові дії на Харківському напрямку, аналітики висловлювали свої думки з приводу того, чи можливий аналогічний розвиток подій на Сумщині, яка, як і Харківщина, знаходилася під постійними ударами ворога.

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І ось напередодні лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що полк «Ахмат-Чечня» захопив населенний пункт Рижівка на Сумщині, яка межує з Курською областю росії. Він також виклав у мережу відео, на якому зафільмована місцева сільска рада, та стверджував, ніби то ЗСУ «зазнали значних втрат» та відступили. Його заяву активно розповсюджували російські пабліки.

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Втім, за словами голови Білопільської громади Юрія Зарка, російських військових у Рижівці немає. В коментарі «Суспільному» він зазначив, що станом на кінець травня у невеликому селі, що розташоване за два кілометри від кордону з рф, лишалося усього сім місцевих мешканців.

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Коментували ситуацію і аналітики DeepState, які зазначали, що з 2022 року по сьогодні ситуація в селі незмінна — населенний пункт є сірою зоною, куди регулярно заходили ворожі ДРГ.

«Сьогодні „ахмат-чай“ опублікував відео, як вони гуляють по селу і б'ють стволкою по навколишніх селах. Вони могли здійснити дану акцію і в будь-який інший день року. Проблема Рижівки — географічна. Село знаходиться за річкою і воно фактично було сателітом цілого селища Тьоткіно (рф). Великої доцільності кидати туди сили — немає, адже треба контролювати і Тьоткине в такому разі. Чи планує ворог провести аналогічну, як біля Вовчанська, операцію — планує. Чи зробить він це — покаже час. І якби там не було, але Сили Оборони мають бути готові, подібні рухи хоч якось, але відтягують наші резерви з інших ділянок», — йдеться у повідомленні.

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Власне, такої ж точки зору дотримуються й у Центрі протидії дезінформації РНБО. «Сумщина. Станом на зараз — це не початок того ж, що було на Харківщині. Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є „супутником“ російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає. Сили оборони ситуацію контролюють, ворог отримав вогневе ураження», — зазначив його керівник Андрій Коваленко.

За його словами, «кадирівці — це інформаційна армія, й ставка зроблена на інформаційну компоненту.

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«Порівнювати ситуацію з Харківщиною станом на 08:00 не варто. Чи лишається загроза дій росіян в прикордонні — так», — додав він.

Напередодні в Генштабі ЗСУ зазначали, що на Харківському напрямку ЗСУ відбили атаки ворога в районах Вовчанська та Липців, втрат позицій не допущено.

Фото DeepState

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