Як і минулими вихідними, впродовж тижня з 10 по 16 червня Україна перебуватиме переважно в умовах зниженого атмосферного тиску з переважанням нестійких повітряних мас, а також атмосферних фронтів різного типу.

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«Практично щодня відзначатимуться дощі у супроводі гроз, подекуди не виключені небезпечні явища погоди, такі як град та шквалисте посилення вітру. Найбільшу кількість дощів слід очікувати у західних та північних областях. Тут місцями може випасти 1 — 2 місячних норми. Більш суха та спекотна погода традиційно прогнозується у південно-східній половині України», — прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич.

У понеділок, 10 червня, у західних, центральних та північних областях, вночі також на Одещині пройдуть короткочасні дощі з грозами; вдень у західній частині місцями сильні зливи, град та шквали 17 — 22 м/с. В решті регіонів без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, на південному сході до +21 °С; вдень +22…+27 °С, у південних та східних областях +28…+33 °С.

Фото Укргідрометцентру

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У вівторок, 11 червня, у північних, центральних, вдень також у західних областях утримається нестійка погода з грозовими дощами, у денний час місцями можливі град та шквали, 15 — 20 м/с. У східних та південних регіонах без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 °С, вдень +22…+27 °С, у південних та східних областях +28…+34 °С.

Фото Укргідрометцентру

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У середу, 12 червня, на більшій частині території країни за винятком Криму та Приазов'я очікуються короткочасні дощі та грози, вдень в окремих пунктах можливі град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 °С, вдень +20…+25 °С, у південних та східних областях +30…+35 °С, у західній частині +17…+22 °С.

Фото Укргідрометцентру

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У четвер, 13 червня, вночі у центральних та східних областях, вдень також у західній частині пройдуть дощі, місцями з грозами. Вітер переважно північно-західної чверті, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, у південних та східних областях +15…+20 °С; вдень +22…+27 °С, у Криму, Приазов'ї та на Донбасі до +31 °С.

Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 14 червня, вночі у західних областях, вдень на більшій частині території України пройдуть дощі з грозами, місцями можливі град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер східний / південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, у південних та східних областях +15…+20 °С; вдень у західних та північних областях +19…+24 °С, в інших регіонах +26…+31 °С.

Фото Укгргідрометцентру

У суботу, 15 червня, на більшій частині території України пройдуть дощі різної інтенсивності, місцями можливі град та шквали до 17 — 22 м/с. Вітер північно-східної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, у південних та східних областях +15…+20 °С; вдень +22…+27 °С, на півдні та у Криму місцями до +31 °С.

У неділю, 16 червня, вночі на Лівобережжі; вдень у більшості областей, окрім південної половини, пройдуть дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +23…+29 °С.

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що цього року літо очікується дещо спекотніше, ніж минулого. Найвища температура, за прогнозами синоптиків, буде у липні та першій половині серпня.

Фото Pixabay

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