«Ціни мають зрости до 30%, а люди житимуть у новоросії»: окупанти готують для жителів Луганщини «сюрпризи»

Окуповані росією території чотирьох областей і АР Крим збираються об’єднати у федеральний округ. Про це заявив голова Луганської ОВА Артем Лисогор й додав, що назву він матиме «новоросія». Бо обрати йому назву місцевим жителям навіть не пропонують.

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«Слід зазначити, що на законодавчому рівні федеральні округи не є суб’єктами рф та не передбачені конституцією росії. Їх просто вважають адміністративно-територіальними одиницями нового типу — без правового статусу», — пояснює чиновник.

Крім того, додав голова, із 1 липня у так званій «лнр» збираються підняти тарифи на житлово-комунальні послуги.

«Аби зменшити обурення населення, назвали це індексацією. Ціни мають зрости до 30%».

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Раніше в окупованих населених пунктах Луганщини окупанти вимкнули мобільний зв’язок.

«ФАКТИ» публікували інтерв’ю з доктором історичних наук, професором Віктором Брехуненко про документи московії та їх протиріччя бункерному «історику», а також звідки взявся міф про «новоросію».

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