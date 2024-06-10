«Теорія перемоги путіна»: експерти ISW про зміну планів кремля щодо України

росія може змінити свою стратегію та більше не зосереджуватися на швидкій перемозі у війні в Україні. Таку оцінку дають американські експерти після останнього виступу путіна. Російські війська не змогли взяти Харків, а територіальні здобутки на інших ділянках фронту також досить незначні. На деяких ділянках українські збройні сили дають відсіч. Наразі не можна говорити про широкомасштабний російський літній наступ, але саме такою може бути нова стратегія путіна, пише t-online.de.

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За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), путін також говорив про війну проти України на петербурзькому міжнародному економічному форумі. І, на думку аналітиків, його слова розкрили «теорію перемоги». Згідно з цією теорією, кремлівський правитель не розраховує на швидку перемогу, а хоче виснажити Україну. Мета полягає в тому, щоб втомити українських солдатів безперервними атаками та водночас не дати Києву завдати удару у відповідь. За даними ISW, він також сподівається, що Захід втомиться та зменшить або навіть припинить свою підтримку України.

путін визнав, що нинішнього російського військового контингенту для війни в Україні буде недостатньо для швидкої перемоги, але вказав, що російські збройні сили замість цього будуть дотримуватися поетапного підходу. На користь цього свідчить і той факт, що путін, ймовірно, наразі не планує проводити подальший призов.

Замість цього російське військове керівництво зосереджується на постійному посиленні тиску на українські сили в кількох місцях, щоб змусити їх піти. путін говорив про «райони, які мають бути під російським контролем». Це може свідчити про те, що він відійшов від свого початкового плану завоювання всієї України й хоче обмежитися прикордонними регіонами. Він не уточнив, де саме він хоче провести кордони.

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За даними ISW, путін вважає, що Україна не в змозі повернути окуповані території. Водночас путін вважає, що російські військові можуть успішно проводити подальші невеликі наступальні операції.

На думку американських аналітиків, путінська теорія перемоги ґрунтується на сподіваннях росії перечекати західну допомогу Україні, поки вона не зменшиться або навіть не припиниться зовсім. Крім того, москва, ймовірно, припускає, що Київ не в змозі мобілізувати свої економічні сили достатньою мірою.

У той час як Захід все ще намагається купувати для України боєприпаси на світовому ринку, оскільки його власні запаси зменшуються, а виробництво не встигає за потребами, росія перейшла на військову економіку.

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Російська стратегія може спрацювати лише в тому випадку, якщо вона зможе утримати ініціативу на всіх ділянках фронту. Однак, на думку аналітиків, подальша західна допомога — в тому числі винищувачі F-16, які незабаром будуть введені в експлуатацію, — і можливий набір військовослужбовців можуть дати Україні достатній простір для маневру, щоб протистояти цьому. «Теорія перемоги путіна ґрунтується на припущенні, що Захід залишить Україну заради перемоги росії», — зазначає ISW.

Особливу роль тут відіграє чисельність війська. Навіть якщо офіційні цифри не наводяться, за оцінками експертів, росія зазнала значно більших втрат в окопній війні, ніж Україна. Втім, путін, схоже, вважає, що у нього достатньо солдатів.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Україна не погодиться на територіальні поступки для завершення війни, оскільки це лише дасть паузу росії перед новою війною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Національними зборами Франції.

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